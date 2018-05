Le Propriétaire De La « Телеспорта » Pierre Makarenko

SAINT-PÉTERSBOURG, le 25 mai. /TASS/. La société « Телеспорт » prévoit de continuer à organiser des matchs entre les deux étrangers du football des équipes nationales en Russie. À propos de ce qu’a déclaré le propriétaire de la « Телеспорта » Pierre Makarenko dans le cadre d’une réunion d’experts du forum économique international de saint-Pétersbourg (RUSSIE), de l’infrastructure et de la technologie dans le sport ».

« Телеспорт » – la plus grande en Russie, l’entreprise de travail avec le sport медиаправами et partenaire officiel Russe de football de l’union.

« Nous avons organisé deux jeux [de l’équipe de Russie] à Saint-Pétersbourg, je peux confirmer que tout était magnifique. Ce faisant, nous avons joué avec des équipes par l’Espagne (3:3, 14 novembre) et la France (1:3, 27 mars) », a déclaré Makarenko.

« Nous avons également essayé d’organiser un match de deux étrangers préfabriqués. Dans Krasnodar [14 novembre] ont joué l’Argentine et le Nigéria (nigérians ont gagné avec un score de 4:2 – env. TASS), c’était aussi commercialement окупаемо », a – t-il ajouté.

« Nous prévoyons de continuer à organiser des matches de deux étrangers commandes, nous allons négocier avec des stades. Sûr que ce sera окупаемо, le spectateur va. Quand il ya une marque et un produit de qualité, vous recevez beaucoup de et des spectateurs et des téléspectateurs », a conclu le Makarenko.

