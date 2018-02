Télétravail: « Il ne faut pas que l’employé se sente obligé d’être connecté à tout moment »

A quelles conditions un employé peut-il recourir au télétravail, en cas de paralysie des transports publics? Selon Iris Houtaar, de l’agence de recrutement Robert Half, cela peut se faire « à partir du moment où il y a un cadre mis en place entre l’employeur et l’employé, avec les règles dans lesquelles le télétravail peut se faire, si l’employeur est mis au courant et qu’il y a une discussion au préalable sur les situations dans lesquelles le télétravail peut être utilisé. Dans un cas comme ce mardi, où la grève était annoncée, la plupart des employés et employeurs ont probablement pu s’arranger à l’avance pour voir ce qui était envisageable. Il faut effectivement voir dans quel contexte le télétravail est à un moment donné demandé par l’employé » dit-elle, interrogée sur La Première.

Parmi les avantages au télétravail, il y a le fait de « pouvoir donner une flexibilité à l’employé, flexibilité qui, je pense, est quand même assez fort nécessaire pour le moment quand on voit les conditions du marché du travail. Il y a une vraie ‘guerre des talents’ au niveau du marché du recrutement et des employés, et c’est vrai que la plupart des employés sont assez demandeurs d’un certain niveau de flexibilité, qui peut se traduire par le télétravail. C’est évident qu’il y a quand même un degré où il faut faire attention à ce qu’il y ait un bon équilibre entre ce qu’on entend par ‘proposer le télétravail à un employé’ et ne pas faire en sorte que l’employé se sente obligé d’être connecté à tout moment. Dans un cas comme celui de ce mardi, qui permet à des employés d’éviter de devoir prendre la voiture si en général ils prennent les transports en commun ou de perdre du temps de travail finalement dans les bouchons, c’est clairement un avantage, que ce soit pour l’employé qui perd moins de temps. Et fatalement pour l’employeur aussi puisqu’on est plus efficace dans le temps utilisé au niveau du travail. Mais il peut y avoir des dangers à partir du moment où il n’y a pas un cadre clair et un bon arrangement entre employeur et employé, sur ce qu’on entend par le télétravail » poursuit Iris Houtaar.

Être totalement isolé

Peut-on imaginer faire exclusivement du télétravail? Pour Iris Houtaar « cela va dépendre du type de travail dont on parle. Par rapport aux études que l’on fait au sein de Robert Half, on est dans un système où on regarde le travail plutôt de façon occasionnelle ou qui peut se faire depuis la maison. Je peux difficilement dire le nombre de jours qu’il est conseillé ou non conseillé de faire, parce que je pense que ça va dépendre d’une situation à l’autre. Ce qui est clair, c’est qu’il ne faut pas non plus que l’employé ait l’impression d’être complètement isolé à un moment donné. Il est important qu’il continue quand même à y avoir un échange au niveau des collaborateurs et que le travail puisse être fait dans des bonnes conditions aussi ».

La confiance a un impact positif

Observe-t-on une baisse de rentabilité chez celles et ceux qui travaillent à domicile? Par rapport à l’étude réalisée chez Robert Half, les échos qu’on en reçoit sont plutôt l’inverse. C’est-à-dire qu’on a environ 60 % de responsables RH qui disent qu’ils se rendent compte qu’en donnant cette espèce de flexibilité au niveau télétravail, la productivité s’en ressent au contraire de façon plus agrandie, plus importante. Après, à nouveau, il faut voir dans quelles conditions le télétravail est fait. Il faut que les technologies offertes à l’employé pour pouvoir travailler de chez lui ou d’un centre de télétravail externe à la société habituelle permettent d’avoir des bonnes conditions de travail, pour que la rentabilité ne s’en fasse pas ressentir. On remarque effectivement aussi qu’il y a vraiment une motivation des employés de voir qu’il y a une confiance qui leur est donnée pour pouvoir travailler de façon occasionnelle de chez eux ou d’un autre endroit, et ça a plutôt un impact positif sur la rentabilité au niveau du travail à ce moment-là » selon Iris Houtaar.

Si toutes les entreprises belges ne sont pas encore passées au télétravail, c’est peut-être parce « qu’il y a effectivement des activités qui sont probablement plus compliquées à réaliser à distance ou pour lesquelles on a besoin d’être entre collègues, tous ensemble sur le lieu de travail. Il y a effectivement aussi la technologie qui peut être donnée à l’employé pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions de chez lui, que ce soit au niveau de l’ordinateur ou de l’accès à Internet, ce genre de conditions doivent aussi être présentes. Et cela va aussi dépendre du cadre que l’entreprise est prête à mettre en place entre la société et les employés pour que tout soit bien régulé et qu’il y ait aussi cette sensibilisation au niveau de l’employé, pour ne pas tomber dans l’autre extrême, où un employé aurait l’impression de devoir être connecté tout le temps, ce qui évidemment n’est pas le but à la base ».