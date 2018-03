Températures glaciales : les plantes sous serre ont besoin de chaleur

C’est l’une des nombreuses conséquences de la vague de froid. Nous consommons plus d’électricité, plus de mazout pour nous chauffer. Pour les pépiniéristes, ces températures glaciales tardives ont aussi des conséquences. Nous rencontrons Benoît et thomas Paquet en train de repiquer les annuelles, dans des serres bien remplies. Ils auraient déjà du installer les fleurs dans des tunnels, chauffés par des canons à chaleur. Mais les températures que nous connaissons actuellement sont beaucoup trop froides. Les canons consommeraient trop d’énergie pour maintenir une température acceptable. « Avec le froid qui perdure, on n’ose pas, on attend pour placer les plantes dans les tunnels » regrette Benoît Paquet.

En attendant des températures plus clémentes, les plantes vivaces restent donc sous serres. Comme les milliers de géraniums, le produit phare de la pépinière. Mais chauffer 600 mètres carrés de serres a également un coût. La journée, la température est de 11 degrés. Impossible à maintenir durant la nuit. Le thermomètre avoisine alors les 5 degrés. Pour éviter aux plantes de s’abimer. « En décembre ou janvier, ces températures basses n’auraient pas posé de problèmes. Mais ces gelées arrivent bien tard, nous n’avons d’autre choix que de chauffer. Un mois de février avec des températures normales, je consomme 2 à 3000 litres. Avec la dernière semaine, je crois que j’ai consommé 2000 litres en plus » nous explique Benoît Paquet.

Il y a le coût du mazout, mais aussi le stress, la crainte d’une panne durant la nuit. Sans chauffage, les pertes pourraient être extrêmement importantes pour cette pépinière familiale où les plantes sont produites sur place. Le travail à l’intérieur ne s’arrête pas, mais à l’extérieur, toute activité est impossible pour l’instant. « Dès le dégel, il faudra mettre les arbres en pleine terre, servir les clients qui auront besoin de planter leurs haies, leurs arbres fruitiers. Il faudra se dépêcher avant la montée de la sève ».

Le dégel est annoncé pour bientôt… il faudra alors mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard et satisfaire les clients.