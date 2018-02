Stade Фишт » sur le territoire du parc Olympique à Sotchi

© Artem Коротаев/TASS

SOTCHI, le 28 février. /TASS/. Temporaire de la tribune de sotchi du stade « Фишт », ont été achevés et entièrement prêt à prendre les spectateurs lors de la coupe du monde de football. Ce journaliste a indiqué le ministre des sports de la région de Krasnodar Ludmila Chernoff.

L’été dernier, à la Coupe des confédérations de la tribune ont été utilisés en partie seulement les 12 premiers rangs.

« Maintenant le travail est en cours sur la construction de structures temporaires – stewards, des bénévoles, des tiers, de media center et de la zone de l’hospitalité, dit le Dictionnaire. – Temporelle de la tribune ont été demandés à la Coupe des confédérations de la fifa, sur 12 rangs assis les spectateurs – c’est une exigence de la fédération Internationale de football. Ils ont toutes les mises au point nécessaires de sécurité supplémentaires de la grille, clôture, donc, aujourd’hui, la tribune entièrement prêt à recevoir des supporters ».

Le championnat du monde aura lieu dans 11 villes de la Russie du 14 juin au 15 juillet. À Sotchi, joueront de l’équipe du Portugal et de l’Espagne (groupe B, le 15 juin), de la Belgique et du Panama (groupe G, le 18 juin), de l’Allemagne et de la Suède (groupe F, le 23 juin), l’Australie et le Pérou (groupe C, le 26 juin).