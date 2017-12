Ten Hag sera l’entraîneur-chef du club de football de l’Ajax

TASS, le 28 décembre. L’entraîneur néerlandais Eric ten Hag dirigera le club de football de l’Ajax en 2018. Ce sujet communique le service de presse de l’équipe.

Le contrat de 47 ans d’un spécialiste débutera le 1er janvier 2018, l’accord portera jusqu’au 30 juin 2020.

« Ajax » occupe la deuxième place au classement du championnat des pays-bas, en tapant de 41 points en 18 matches et cinq points de remorquage de leader PSV.

Ten Hag à partir de 2015, a dirigé « Utrecht », auparavant, il a dirigé l’équipe réserve du bayern munich (2013-2015) et le florin « go Ahead Eagles » (2012-2013), et a été l’assistant-entraîneur du PSV eindhoven (2009-2012).