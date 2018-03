Tentative d’enlèvement mercredi, à Bertrix

Tentative d’enlèvement hier mercredi 28 février à Bertrix. Selon la parquet, une jeune fille de 13 ans se rendait à l’école lorsqu’un véhicule est passé lentement près d’elle. Le conducteur a invité l’adolescente à entrer dans la voiture, puis l’a saisie par les épaules. La jeune fille s’est débattue, a crié et a réussi à s’échapper. Elle a pu donner une description du véhicule et du kidnappeur. D’autres tentatives d’enlèvement ont eu lieu la semaine dernière notamment à Arlon, Rochefort et Han-sur-Lesse. Les enquêteurs vont comparer les modes opératoires et les descriptions, pour établir s’il y a corrélation ou non entre ces événements. Le Parquet ne souhaite pas à ce stade de l’enquête communiquer d’autres informations.