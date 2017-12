Thaïlande: ils prétendent être le propriétaire d’un ticket de loto, la police procède à un test ADN

Deux Thaïlandais se revendiquent gagnant de la loterie nationale –

JOEL SAGET / AFP

Les deux Thaïlandais qui se disputent les gains de la loterie nationale se revendiquent propriétaire du ticket gagnant. La police a décidé de recourir à un test ADN pour départager les deux hommes.

30 millions de bahts, soit 770.000 euros. C’est le montant qu’a déclaré avoir gagné Preecha Kraikruan, un enseignant thaïlandais, après avoir joué à la loterie nationale. Problème, ce quinquagénaire affirme avoir perdu son ticket.

Pire encore, les gains ont déjà été empochés par Charoon Wimonpar, un policier de 62 ans à la retraite. Ce dernier affirme avoir acheté le ticket gagnant mais dit ne plus avoir de souvenirs de l’endroit.

Test ADN

Furieux, Preecha Kraikruan a décidé de porter plainte contre celui qu’il estime être un voleur. Impossible néanmoins pour la police de savoir qui dit vrai. Les autorités thaïlandaises ont donc décidé d’employer les grands moyens pour résoudre cette affaire, devenue très médiatique dans le pays, en procédant à une vérification des empreintes digitales et de l’ADN laissés à la surface du billet.

« Nous attendons les résultats des tests ADN qui permettront de vérifier que la plainte est recevable », a expliqué Krissana Sapdet de la police de Kanchanaburi, région de l’ouest de la Thaïlande où a été acheté le billet.

La loterie, gérée par le gouvernement, est une vraie institution en Thaïlande. C’est l’une des seules formes possibles de jeux d’argent dans ce pays d’Asie du Sud-Est, qui interdit les paris et les casinos. Il y a deux tirages par mois et dans ce pays très superstitieux, les adeptes s’arrachent les numéros porte-bonheur et notamment ceux liés au roi défunt.