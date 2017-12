Théâtre Boris Pokrovsky fera partie du Grand théâtre

Le directeur général ГАБТ Vladimir Урин

© Stanislas;/TASS

MOSCOU, 27 décembre. /TASS/. Académique, le Grand théâtre de la Russie retrouvera dans la nouvelle année troisième scène: Historique et la Nouvelle scène est ajoutée à l’Autre scène de Boris Pokrovsky (1912-2009). Ce sujet a déclaré mercredi TASS, le directeur général ГАБТ Vladimir Урин.

« Le ministère de la culture de la fédération de RUSSIE prise de décision sur la réorganisation de l’orchestre de chambre de Moscou, du théâtre musical du nom de B. A. basile-le-bienheureux », – a déclaré Урин. Il a expliqué que « le Théâtre de Boris Pokrovsky ne va pas disparaître, il fera partie du Grand théâtre et sera appelé De la scène le nom de basile-le-bienheureux ». Урин a informé que toute l’équipe du Théâtre de l’Intercession rejoint le Grand théâtre. « Jusqu’à la fin de la saison en cours, et en particulier jusqu’en juillet 2018, la troupe du Théâtre de l’Intercession de continuer à travailler selon précédemment approuvé par l’affiche », a précisé le pdg de la ГАБТ.

Sur les plans d’un nouveau terrain du Grand théâtre, selon Урина, sera annoncé à la fin de la saison en cours sur la commune de la conférence de presse qui se déroule traditionnellement au Grand théâtre à la fin de chaque artiste de l’année.

« Nous espérons continuer la tradition, incompressibles Boris Alexandrovitch Pokrovsky, et de conserver au maximum le patrimoine exceptionnel de l’assistant dans le répertoire de nouveaux sites, – a souligné Урин. – J’ai décidé que le directeur de la musique de cette scène restera l’ami le plus proche et fidèle collaborateur de l’Intercession, le remarquable chef d’orchestre, artiste populaire de l’URSS Gennady de Noël. Ces gens-là, jusqu’à ce qu’ils ont la force et les capacités de ces maîtres doivent servir l’art et le spectateur ».

Evoquant les perspectives de la nouvelle scène, Урин a noté qu’il est considéré comme une école pour les jeunes compositeurs, metteurs en scène, chefs d’orchestre, des acteurs. « Ce sera une course pour la jeunesse, notamment pour nos jeunes de l’opéra du programme, a déclaré le directeur général. – En outre, sur ces planches seront mis spécial des spectacles ». Il a également souligné que, aujourd’hui, conjointement avec le ministre de la culture a tenu une réunion avec le collectif De théâtre du nom de basile-le-bienheureux.

Vladimir Medinsky, a confirmé l’information sur l’adhésion.

« Le ministère de la culture de la Russie a pris la décision sur la réorganisation des deux théâtres du Grand théâtre et de l’Orchestre de chambre du théâtre musical de Boris basile-le-bienheureux, – a dit le ministre. – Orchestre de chambre du théâtre sera attaché à un Grand dans le statut particulier, il obtiendra le statut De la scène du Grand théâtre de Boris basile-le-bienheureux ». Le ministre a souligné que la question n’est pas de l’élimination, et de la réorganisation, de l’adhésion ».

Le but de cette réorganisation, a poursuivi Medinsky, deviendra « le développement du théâtre, à la recherche de nouveaux formats ». « Nous savons que [Boris] Pokrovsky, et [Véronique] de Noël ont été plus d’un demi-siècle, les dirigeants du Grand théâtre, dans ce cas, c’est une jointure naturelle, – a expliqué le chef de l’office. – Le ministère de la culture crée la commission tripartite composée de représentants de l’office, le guide du Grand théâtre pour résoudre toutes les questions en suspens liées à la transition vers un nouvel emploi, changement de postes ».

Selon Мединского, « la réorganisation est prévue pour le mois de juin 2018, jusqu’à ce moment, à la fin de la saison du Théâtre de l’Intercession de continuer à travailler dans l’ancien régime comme un collectif, aura lieu tous les plans: location du répertoire courant, en tournée, l’émission de nouvelles productions ». Cependant, a expliqué Medinsky, l’ordonnance de réorganisation et de fusion sera signé dès aujourd’hui. « Depuis le 1er juin, ce sera un grand théâtre, et j’avance félicitations à tous les artistes du Théâtre de l’Intercession afin que chacun d’entre vous de devenir un artiste de Grand théâtre », a conclu le ministre.

Boris Pokrovsky (1912-2009) – exceptionnelle soviétique et russe de directeur d’opéra, éducateur, professeur, artiste du peuple de l’URSS. Il est également lauréat du prix Lénine, quatre de Staline et les deux états de primes de la Russie, a été le producteur du Grand théâtre, où il met en scène 41 spectacle. En 1972, a fondé son théâtre. Maintenant, le Théâtre de l’Intercession dirige Геннадя de Noël.