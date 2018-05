Théâtre d’art de MOSCOU Gorki présente à la première du spectacle « les Pères et les enfants pour l’anniversaire de Tourgueniev

MOSCOU, le 24 mai. /Corr. TASS Olga S/. Théâtre d’art de MOSCOU du nom de M. Gorki représente le jeudi à la première du spectacle « les Pères et les enfants » sur le roman d’Ivan Tourgueniev. Mise en scène a été créé spécialement à l’perçu cette année le 200e anniversaire de la naissance de l’écrivain russe, a rapporté TASS le service de presse du théâtre.

L’interlocuteur de l’agence a rappelé que « le roman est reflété les processus qui se sont produits dans la société dans les années 60 du XIXE siècle, l’image du personnage principal – Eugène Базарова, avec son sans compromis, la négligence des autorités et de pragmatisme, a servi de la jeunesse de l’époque un exemple à suivre ».

« Le thème principal est le conflit des conceptions du monde, deux générations – reste d’actualité et de nos jours », – a souligné le représentant du service de presse, expliquant que, « dans le centre du spectacle, le conflit entre la jeunesse, nécessitant le changement, et l’expérience de l’âge mûr, bras de fer perpétuel de l’illusion et de la réalité, de la raison et de l’émotion, le regard fixe sur мятущуюся, mystérieuse âme russe lettré à son extrême, нигилистической forme de vie spirituelle ».

Les créateurs et les membres du spectacle

La mise en scène des « Pères et enfants » dans Mhate Gorki réalisé par le réalisateur Alexandre Dmitriev. « Dans ce jeu, nous voulions que les spectateurs, comme la machine à remonter le temps, pris dans la тургеневскую époque – a formulé un réalisateur de sa tâche. – Je crois que, si le théâtre prend à la création d’un tel auteur, alors nous devrions essayer de s’approcher le plus possible de son temps. J’ai appris à aimer à l’auteur et je voulais transmettre cet amour aux spectateurs voulu, ils ont ouvert un livre de Tourgueniev, de retour à la lenteur de la lecture ».

Son co-auteur, scénographe Victor Федотьев, a raconté comment je me suis incarné idée. « Avec le metteur en scène du spectacle d’Alexandre Ivanovitch Дмитриевым nous sommes allés au Спасское-Лутовиново du manoir de Tourgueniev, – familiariser avec la vie de l’écrivain, dit Федотьев. – Nous avons examiné les intérieurs, vue générale de la ferme, dépendances, recueilli le matériel et recréé dans le décor du grand salon de Tourgueniev, l’-Лутовинове ». « Le spectacle est la salle de séjour dans la maison de Kirsanov », a précisé l’artiste.

Il a rappelé que, à côté de Tourgueniev a vécu léon Tolstoï, qui est venu à Tourgueniev jouer aux échecs. « Nous avons reproduit exactement le même d’échecs de table pour le salon de la maison Kirsanov », – a noté Федотьев. Selon lui, tout aussi scrupuleusement créés salon Одинцовой et l’isba parents Базарова, qui ont fait de la présente mélèze avec un toit de chaume.

« Lors d’un voyage dans Спасское-Лутовиново nous ont frappé très beaux paysages de collines avec des vergers de pommiers. Sur le talon j’ai recréé le paysage, presque semblable à ces endroits », a partagé Федотьев. Et conceptrice des costumes Elena Ярочкина a rapporté que efforcée de rapprocher le plus possible de la scène de vestiaire les participants du spectacle à l’époque historique « des Pères et des enfants ».