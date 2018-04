Théâtre Эйфмана avec le triomphe de ses débuts sur la scène du Lincoln Center à New York

© Natalia Славина/TASS

NEW YORK, 9 avril. /Corr. TASS Natalia Славина/. Saint-Pétersbourg académique théâtre de ballet de Boris Эйфмана avec le triomphe de ses débuts sur la scène du théâtre David h. Koch au Lincoln Center. Du 6 au 8 avril, les acteurs de la troupe ont présenté quatre du spectacle « Anna Karénine » de la musique Sp Ig Tchaïkovski accompagné par l’orchestre « New York City Ballet », sous la direction de l’artiste du peuple de la fédération de RUSSIE Nikolai Alekseev.

Au total, un ballet dans l’exécution de la troupe de saint-pétersbourg ont regardé environ 10 mille spectateurs, le TASS a rapporté dimanche l’imprésario et l’organisateur de la tournée Sergey Данилян. « Les billets ont été vendus complètement, et tous les jours dans la salle de théâtre David h. Koch, peut accueillir jusqu’à plus de 2,5 millions de spectateurs, a été sold-out », dit – il. En outre, dans la salle même mis chaise supplémentaire, que rarement on peut rencontrer dans les théâtres américains.

« C’est complet, parfait délice », « J’ai pleuré plusieurs fois », « n’a Jamais imaginé que le ballet peut être aussi raide! » – partagé avec le journaliste TASS à la fin du spectacle, le public.

« C’était un spectacle spectacles! – a écrit sur sa page Facebook de théâtre, photographe Nina Аловерт. – Sur le festin après le spectacle Эйфман, s’adressant aux danseurs, a déclaré que lui-même satisfait, ce qui n’est pas toujours le cas. Bien sûr, étaient remarquables première: Macha Абашова – Anna Karénine, Oleg Габышев – Wronsky, Oleg Markov Karénine. Mais ensemble! »

De l’avis de Аловерт, « ni dans un théâtre du monde n’a pas un tel ensemble ». « Ce n’est pas le corps de ballet. C’est un ensemble de plus de première classe, de danseurs, de chaque partir de laquelle il est sur scène à son image, chacun peut sortir en solo rôle. Et tous ensemble, provoquent l’émerveillement et la joie », a souligné le célèbre photographe.

Comme l’a dit dans une interview avec TASS Boris Эйфман, « les gens vont sur le ballet, car… veulent revivre de telles émotions, qui, peut-être même provoqueront une catharsis à l’intérieur ». « Le théâtre psychologique du ballet » Эйфмана, comme il l’appelle, a démontré ces possibilités provoquer de vraies émotions chez les spectateurs New-York. « Le succès, il faut toujours confirmer les nouveaux spectacles », estime Эйфман. Dès l’année suivante à New York et dans plusieurs autres villes des états-unis d’attente débute comme a déclaré Sergey Данилян, en 2019, le théâtre Эйфмана présentera aux états-UNIS un nouveau ballet, sur lequel on a le directeur.