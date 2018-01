NEW YORK, 6 janvier. /TASS/. Le nouveau film du réalisateur américain Steven Spielberg « le Secret d’un dossier » (The Post, 2017) montreront à la maison Blanche. Ce vendredi a déclaré au magazine The Hollywood Reporter.

Selon ses sources, les aides du président AMÉRICAIN Donald Trump a demandé de créateurs de la bande d’organiser prochainement une projection spéciale du film comme à la maison-Blanche et de Camp David – résidence de campagne d’un chef d’etat. Comme le note le journal, les auteurs d’oeuvres ont répondu oui. La bande peut être affichée déjà ce week-end. Lors de la claire intention d’assister à une session de Trump lui-même.

Le film « le Secret du dossier » est sorti aux etats-UNIS le 22 décembre dernier. Basé sur des événements réels de la bande transporte le spectateur en 1971 et raconte l’histoire de la première femme de l’éditeur du journal The Washington Post Katherine Graham et son éditeur Bene Bradley, dont les rôles ont interprété respectivement de meryl Streep et Tom Hanks. Ils ont la possibilité de publier supérieures et secrètes « Pentagon papers » (Pentagon Papers), qui stipule notamment que l’administration de la 36e président Lyndon Johnson délibérément entrepris des actions de l’escalade de la guerre du Vietnam, malgré les protestations de Washington que les etats-UNIS ne cherchent pas à cela.

Comme l’avouait Spielberg, il a cherché à faire un film plus rapidement possible, car le scénario, selon le directeur, la personnalité de la situation politique actuelle des états-UNIS et, en général, est consacré au problème de la liberté d’expression et de la presse. Lors de ce Tom Hanks dit précédemment, ce qu’il refuse d’assister à un spectacle de peintures à la maison Blanche dans le cas où une invitation. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, l’acteur n’a pas caché que sa décision a des motivations politiques. Hanks est le célèbre adversaire de Trump.

Image d’un « dossier Secret » a reçu des commentaires positifs des critiques et six nominations aux Golden globe, notamment en agissant emploi Hanks et Strip. Comme le disent les américains киноэксперты, la bande a de bonnes chances de l’obtenir et plusieurs nominations des Oscar. La première du film dans la Russie doit avoir lieu le 22 février.