NEW YORK, 1er mars. /TASS/. Producteur établi à la « Oscar » du film documentaire « les Dernières personnes à Alep » (Last Men in Aleppo) Karim Abid a reçu un visa d’entrée aux etats-UNIS et sera en mesure d’arriver à une cérémonie de remise de prix du film à Los Angeles dans le prochain dimanche. Cela a été annoncé mercredi par le magazine The Hollywood Reporter.

Selon lui, syrien Abid, résidant actuellement en Turquie, n’a pas pu obtenir un visa américain, à cause des restrictions imposées par l’administration du président Donald Trump sur la tolérance des états-UNIS ressortissants de huit pays, dont la population est en majorité professe l’islam. L’appel du producteur dans le Département avec le soutien des collègues et de l’American academy of motion picture arts, присуждающей « Oscar », a contribué à changer la situation.

« Merci à chaque personne qui a aidé à établir un processus. Merci pour la solidarité manifestée amis américains, et l’aide apportée pour résister à l’interdiction de Trump et nous aider à renouer avec notre film [cérémonie] », – cite l’édition de message de la réalisatrice et scénariste de bande Фераса Файядана Twitter. L’année dernière, le prix « Oscar » dans la catégorie « Film en langue étrangère » a iranienne bande « Vendeur » (The Salesman) réalisé par Asghar Farhadi. Il en raison d’un décret de Trump a refusé d’aller à la cérémonie de récompenses.

Outre les « Dernières personnes à Alep », dans un certain nombre de documentaires longs métrages lice pour le prix comprend le ruban « Icare » (Icarus), « les Personnes du village » (Faces, Places), « Strong Island » (Strong Island) et « Points » (Abacus: Small Enough to Jail). Le tournage du film, qui a eu lieu en coopération avec le réalisateur Steven Йоханнесеном et d’un centre Multimédia d’Alep, a eu lieu dans la première moitié de l’année 2017. Film raconte les actes de dévouement, wh – volontaires syriens à Alep, deuxième ville de Syrie.

Le film « les Dernières personnes à Alep » est devenu le gagnant d’american festival de cinéma indépendant de Sundance Film Festival, qui a eu lieu en janvier 2017, à Park City (Utah). En octobre 2017 projections du film a eu lieu à Moscou. 90 de la cérémonie des Oscars se tiendra le 4 mars au théâtre Dolby à Los Angeles.