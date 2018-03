THR: Leonardo dicaprio et Brad Pitt retiré dans le nouveau film de Quentin Tarantino

Leonardo Dicaprio

© EPA-EFE/Robin Utrecht

NEW YORK, 1er mars. /TASS/. Les acteurs Leonardo dicaprio et Brad Pitt retiré dans le nouveau film de Quentin Tarantino, qui sortira sur les écrans en août 2019. Cela a été annoncé mercredi par le magazine The Hollywood Reporter.

La peinture va porter le nom de « un Jour à Hollywood » (Once Upon a Time in Hollywood), son action aura lieu à Los Angeles en 1969. Le film racontera l’histoire d’une ancienne star de la télévision de westerns et de sa doublure, qui ne peuvent pas s’adapter à la nouvelle vie qui évolue rapidement, « la fabrique des rêves ». Leur rôle se produiront respectivement de 43 ans dicaprio et 54 ans Pitt.

La participation à une nouvelle image de ces deux acteurs, chacun a remporté le prix « Oscar », deviendra leur premier partage de l’apparition à l’écran. Lors de cette individuellement dicaprio et Pitt avait déjà joué de Tarantino. Le premier a été tourné dans le film « Django libéré » (Django Unchained, 2012), le deuxième en « Бесславных ублюдках » (Inglourious Basterds, 2009).

« Je suis très heureux de raconter cette histoire à propos de Los Angeles et Hollywood, qui n’existe plus », – a déclaré dans la déclaration de la faillite, la Tarantino, qui vit dans cette ville presque toute sa vie. Selon le réalisateur, il a écrit le scénario à une nouvelle bande au cours des cinq dernières années.

Les informations sur ce que Tarantino mène des négociations sur les possibilités de participation Pitt et leonardo dicaprio dans sa nouvelle image, apparaissent dans les MÉDIAS au cours des derniers mois. Selon The Hollywood Reporter, l’une des étapes de la discussion en janvier dicaprio n’a pas été le projet.

Le dernier à ce stade, le film de 54 ans Tarantino, qui est titulaire de deux prix « Oscar », était une bande « Омерзительная huit » (The Hateful Eight), sorti sur les écrans en 2015.