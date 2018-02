THR: Netflix a acquis les droits de diffusion de film russe « Dovlatov »

L’image du film « Dovlatov »

© filmpro.ru

MOSCOU, le 26 février. /TASS/. La société américaine de streaming vidéo Netflix a acquis les droits de diffusion d’une nouvelle bande d’Alexeï Guerman jr « Dovlatov ». L’opération a eu lieu après de se terminer le dimanche 68-ème festival du film de Berlin. Sur cela a communiqu le magazine The Hollywood Reporter.

Le film « Dovlatov » sera disponible aux abonnés streaming-service dans les pays de l’Amérique du Nord, au royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et de la Scandinavie. Il est également noté que la société Alpha Violet, chargée de la promotion de la bande au box-office mondial, affiche une image dans 13 pays, dont le Brésil, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la France.

Le film « Dovlatov » filmé réalisateur russe Alexeï Hermann – jeune, en collaboration avec des cinéastes de la Serbie et la Pologne. Il raconte l’histoire de quatre léningrad jours de 1971 de la vie de l’écrivain. Dans le rôle de Sergueï Dovlatov a joué acteur serbe Milan Maric. La bande a reçu une évaluation positive de critiques, en dépit du fait que l’écrivain, à l’Ouest du grand public inconnu.

Le jury de la Berlinale a noté une composante visuelle du film et a remis un « ours d’Argent » pour l’excellence Elena Tranchées, qui y a travaillé en tant qu’artiste créateur de costumes et de l’artiste-metteur en scène.

Fédération de russie de la première du film aura lieu le 1er mars.