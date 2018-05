Thuin: la chapelle des Soeurs Grises est transformée en école

C’est un monument symbolique de la Grand Rue à Thuin. La rénovation de la Chapelle des Soeurs Grises touche à sa fin. En tout cas, le bâtiment, l’enveloppe est terminée. Il faut maintenant s’attaquer aux aménagements intérieurs. La chapelle se trouve dans le prolongement de la Grand’rue, un peu après l’hôtel de ville. Le rouge ocre de la façade saute aux yeux de loin. Une couleur qui se marie harmonieusement avec les pierres anciennes. Fallait-il ou non retaper cette chapelle?

Le bourgmestre Paul Furlan défend le projet. « C’est un symbole de la ville haute. La rénovation a coûté 1 million et demi d’euros (1 million payés par la Région, le reste par la ville). Et c’est vrai qu’un débat s’est installé pendant des années. Quand on met 1,5 million dans une chapelle, c’est autant d’argent qui ne va pas dans la rénovation des routes. Il y a des sensibilités différentes, mais le débat public a accouché finalement de cette rénovation. »









Thuin : une nouvelle vie pour la chapelle des Soeurs Grises – © Tous droits réservés

Et l’ancienne chapelle servira à l’école Notre-dame juste à côté. Des salles de classes grand luxe avec des vitraux rénovés et isolés aux étages. Et un espace avec des gradins pour les réunions, les conseils de classes, etc. Le rez-de chaussée restera ouvert au monde associatif thudinien. Pas de fête autorisée mais des réunions, expos, conférences pourquoi pas. Tout ça attendra encore plusieurs mois… la fin des travaux.