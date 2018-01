Anton Tchekhov

© TASS, archives

LONDRES, le 6 janvier. /TASS/. La cause immédiate de la mort de l’écrivain et dramaturge Anton Tchekhov (1860-1904) est devenu une hémorragie cérébrale. À cette conclusion, comme l’a rapporté vendredi le journal The Times, est venu un groupe de chercheurs Куодрэмского de l’institut des sciences biologiques, qui se trouve dans la ville anglaise de Norwich.

Les chercheurs ont étudié la composition chimique des échantillons signée avec le dramaturge des cartes postales, des lettres, ainsi qu’avec нательной chemise, avec une tache de sang, qui a été l’auteur au moment de la mort. Avec les protéines, allées sur la présence de micro-bactéries de la tuberculose, dans des échantillons a été découvert белковое substance, a la formation d’un caillot de sang qui a conduit à l’obstruction des vaisseaux et кровоизлиянию dans le cerveau, écrit le journal.

Tchekhov est décédé le 15 juillet 1904, dans un hôtel de la station balnéaire de Badenweiler en allemand de la forêt-noire, où il est arrivé en raison d’un autre de tuberculose. Comme disait la femme de l’écrivain Olga Книппер-Tchekhov, il a commandé un verre de vin et, remarquant qu’il y a longtemps de ne pas bu de champagne, bu avec un sourire sur le visage. Après cela, les Tchèques s’est couché, le dos tourné, sur le côté gauche et mourut bientôt.

De ce récit, il faut que la tuberculose, quoique d’une manière sérieuse подорвавший la santé de l’écrivain, ne pouvait pas être la cause directe de la mort soudaine de son. Les biographes de Tchekhov précédemment pensé que l’écrivain est mort d’une crise cardiaque.