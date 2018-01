« Time’s up », le projet des actrices d’Hollywood pour lutter contre le harcèlement sexuel

Trois mois après l’affaire Weintein, quelque 300 actrices, metteuses en scène et scénaristes ont lancé un fond pour lutter concrètement contre le harcèlement sexuel dans tous les milieux professionnels. Son nom : Time’s up (« C’est fini »).

Cate Blanchett, Ashley Judd, Natalie Portman ou encore Meryl Streep sont les visages de cette nouvelle mobilisation contre le harcèlement sexuel. En créant "Time's Up", projet qui regroupe également la présidente de Universal Pictures Donna Langley, mais aussi l'écrivaine féministe Gloria Steinem, l'avocate et ex-chef de cabinet de Michelle Obama Tina Tchen et la co-présidente de la Fondation Nike Maria Eitel, quelque 300 personnalités d'Hollywood entendent soutenir les victimes d'agressions sexuelles dans tous les milieux professionnels.

Dans une lettre ouverte publiée sur son site lundi 1er janvier, mais aussi dans le New York Times, Time's Up s'addresse "à toutes les concierges prises au piège la nuit dans un immeuble où sévit un responsable devenu prédateur", "à toutes les serveuses palpées par un client et à qui on demande de répondre par un sourire, "à toutes les immigrées sans papiers poussées au silence par la peur d’être dénoncées".

Fonds de 15 millions de dollars

Le projet propose à toutes ses "sœurs" de leur apporter un soutien financier dans leurs procédures légales. "Souvent, le harcèlement persiste parce que les harceleurs ne payent jamais les conséquences de leurs actes", peut-on lire sur le site. Au total, Time's up a récolté 13 des 15 millions de dollars fixés comme objectif (12 millions d'euros).

Dans le sillage de l'affaire Weinstein, une avalanche d'accusations d'agressions sexuelles ont provoqué la chute de personnages influents dans le monde du spectacle, des médias et de la politique et ont conduit entreprises et administrations à revoir leurs règlementations antiharcèlement.

"Nous incitons vivement les médias qui couvrent les révélations de personnalités d'Hollywood à consacrer autant de temps à la myriade d'expériences vécues par des personnes employées dans des secteurs moins glamour et valorisés", indique le mouvement des femmes d'Hollywood.

Aux Golden Globes en noir

Time's Up appelle également à ce qu'il y ait plus de femmes en position de pouvoir, ainsi qu'à des salaires et opportunités pour les femmes égales à ceux des hommes dans le secteur du cinéma. "Nous nous engageons également à continuer à pousser pour de réels changements dans notre propre domaine, afin de faire de l'industrie du show-business un endroit sûr et équitable pour tous", ajoute la lettre.

L'organisation, qui s'est formée à la mi-décembre et s'est d'abord appelée Commission sur le harcèlement sexuel et l'égalité professionnelle avant de changer de nom, appelle également les femmes qui participeront à la soirée des Golden Globes, dimanche 7 janvier, à porter du noir, en signe de protestation contre les inégalités raciales et le sexisme.

Avec AFP

Retrouvez le contenu de la lettre ci-dessous :

"À toutes les femmes employées dans l’agriculture qui ont dû repousser des avances sexuelles non désirées de la part de leur employeur,

À toutes les femmes de ménage qui ont tenté d’échapper à un client agressif,

À toutes les concierges prises au piège la nuit dans un immeuble où sévit un responsable devenu prédateur,

À toutes les serveuses palpées par un client et à qui on demande de répondre par un sourire,

À toutes les travailleuses dans les usines à qui on échange des heures contre des actes sexuels,

À toutes les employées de maison ou aides à domicile qui se sont fait toucher par un patient,

À toutes les immigrées sans papiers poussées au silence par la peur d’être dénoncées,

Et à toutes les femmes dans tous les domaines professionnels qui sont objet d’indignité et de comportements agressifs, qu’elles sont obligées de tolérer pour continuer à gagner leur vie.

Nous sommes avec vous. Nous vous soutenons."

Première publication : 02/01/2018