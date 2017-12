TMZ: Sylvester Stallone a acheté la statue de Rocky Balboa

Sylvester Stallone

© REUTERS/Mario Anzuoni

NEW YORK, le 28 décembre. /TASS/. Sylvester Stallone a acheté la sculpture en bronze de Rocky Balboa. Comme l’a rapporté le portail de TMZ, la statue a coûté la star de 400 $en milliers de

Well look who drop by on Christmas! @schwarzenegger always fills the room with positive energy!

La publication de Sly Stallone (@officialslystallone) Déc 25, 2017 at 5:19 PST

Selon lui, la statue a été créé spécifiquement pour le tournage du film « Rocky 3 » (Rocky 3, 1982 ), le troisième opus de la saga du célèbre boxeur. L’intrigue du film, en l’honneur de Rocky à Philadelphie (Pennsylvanie) sur le palier supérieur de l’escalier menant à la création Artistique au musée de Philadelphie, livreront un monument. Dans la première série de la franchise lors d’un entraînement de Rocky se heurte à de 72 niveaux de l’escalier. La trame de cet épisode a été utilisé lors de la création de nombreuses affiches de tableaux. D’après les auteurs, cette scène symbolise surmonter la personne de difficultés et de ses propres faiblesses sur le chemin de son rêve.

Après la fin du tournage de la statue pendant un certain temps encore est restée debout devant le musée, mais après rencontrés à cause de cela différends il a été décidé de le démonter et de le transférer dans un autre endroit. Plus tard, elle est retournée à l’arrière, mais déjà placé sur le côté de l’escalier.

Pour le tournage du film le sculpteur Thomas Шомберг a fabriqué les trois statues. Le deuxième d’entre eux se trouve dans le musée du sport à San Diego (Californie). La troisième plusieurs fois exposé aux enchères en ligne eBay (son prix a été de 1 à 3 millions$), mais si personne ne l’a acheté.

En novembre, la maison d’enchères SCP Auctions a annoncé que l’inconnu, l’acheteur a acquis une statue de $403 milliers Son nom est resté inconnu jusqu’à ce que Stallone n’a pas publié une photo où il en coûte environ bronze en forme de maison avec Arnold Schwarzenegger.

Stallone est né à New York en 1946 dans une famille d’immigré sicilien. Au cours de sa carrière dans le cinéma, il a joué dans plus de 50 tableaux. Célébrité lui a apporté le film « Rocky » (Rocky, 1976), dans lequel il n’a pas seulement joué le rôle principal, mais a participé en tant qu’auteur du scénario. Pour « Rocky » Stallone deux fois nominé pour le prix « Oscar » – pour le meilleur acteur et meilleur scénario. En conséquence sur les écrans est sorti plus de cinq films sur le boxeur Rocky Balboa. Ils ont tous apprécié le succès considérable auprès du public. En 2015, est sorti le spin-off de « Creed: l’Héritage Rocky » (Creed), le complot dont Balboa renouer avec une carrière de boxeur et est devenu entraîneur. Maintenant Stallone se prépare à la sortie de la suite de cette bande sous le titre de travail « Creed 2 » (Creed 2), la sortie sur les écrans de laquelle est prévue pour 2018.

Le revenu total de films de Rocky est de près de 1,5 milliard de dollars lors, à un coût de $154 millions de dollars, ce qui rend cette franchise la plus réussie dans le genre de sport drame.