Togo, Honduras, Guatemala… ces pays qui ont suivi Trump sur le statut de Jérusalem

Neuf pays, parmi lesquels le Togo, le Honduras et le Guatemala, ont voté, jeudi, contre la résolution de l’ONU condamnant la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël. Sur les 193 pays membres, 128 ont voté en faveur.

Le Guatemala, le Honduras, les Îles Marshall, la Micronésie, la République de Palaos, le Togo et la République de Nauru se sont associés, jeudi 21 décembre, aux États-Unis et à l'État hébreu pour voter contre une résolution condamnant la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.

Parmi les 193 pays membres de l’organisation, 128 pays ont voté en faveur de ce texte, 35 États, dont le Canada, le Mexique, la Pologne ou la Hongrie, se sont abstenus et 21 n'ont pas pris part au scrutin.

L'ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley, qui avait promis de "noter les noms" des pays qui voteraient cette résolution, a remercié jeudi sur Twitter, liste à l'appui, les 65 États qui, à ses yeux, "n'ont pas cédé aux méthodes irresponsables de l'ONU" en choisissant le vote contre ou l'abstention.

We appreciate these countries for not falling to the irresponsible ways of the @UN: pic.twitter.com/a0hUTepD8H

Nikki Haley (@nikkihaley) December 21, 2017

Donald Trump avait déjà annoncé mercredi que les pays votant en faveur de la résolution condamnant le statut accordé par Washington à Jérusalem seraient privés d’aide financière américaine.

"Ils prennent des centaines de millions de dollars et même des milliards de dollars et, ensuite, ils votent contre nous", avait tempêté le président américain. "Laissez-les voter contre nous, nous économiserons beaucoup, cela nous est égal."

Avec AFP

Première publication : 22/12/2017