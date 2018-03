Tom Cruise

TASS, le 3 mars. Tom Cruise est devenu le lauréat du prix « razzie » dans la catégorie « Pire acteur » pour son rôle dans le film « la Momie (The Mummy, 2017). À propos de ce samedi, ont indiqué les organisateurs de la prime.

« Эмоджи le film » The Emoji Movie, 2017) a remporté le titre de « Pire film » et « le Pire scénario », et son créateur Anthony Леондис a reçu le prix pour le pire de la mise en scène. Dans la catégorie « Pire actrice » lauréat, Tyler Perry, joué dans le féminin de l’image dans l’image « Halloween Мэдеи – 2 » (Tyler Perry’s Boo 2! A Madea La Veille De La Toussaint, 2017). Award de la pire des hommes et pour les femmes un rôle de second plan ont reçu un Mel Gibson (« Bonjour, papa, la Nouvelle année! 2 », Daddy’s Home 2, 2017) et de Kim Basinger (« cinquante nuances plus sombres », Fifty Shades Darker, 2017), respectivement. Le film « cinquante nuances plus sombres » aussi a gagné le prix du pire remake ou une suite de l’année.

Les gagnants du prix « razzie » traditionnellement, sont annoncés le jour avant la tenue de la cérémonie de remise des « Oscars ».

Razzie » créé dans les années 1980, les nominés choisit la fondation éponyme, composé de près de 700 personnes à partir de 46 états américains et 19 pays. Cette prime ne peut être déposée que des films sortis sur les écrans des états-UNIS et au Canada au cours de l’année. Prix récompense les pires douteuses et travaille dans le cinéma. La statuette représente en plastique de modèle de baies, recouverte de peinture dorée, son coût ne dépasse pas cinq dollars.