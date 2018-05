« Volgograd-Arena »

© Sergey Савостьянов/TASS

VOLGOGRAD, le 9 mai. /TASS/. Le match de finale le tirage de la Coupe de Russie de football entre « Activités » et курским « avant-garde » se tiendra le mercredi Volgograd-Scène ». Les deux équipes sont sortis en кубковый finale, lors de cette « avant-garde » peut devenir le deuxième club dans l’histoire russe, qui a gagné le trophée dans la catégorie de partie de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE), s’étant frayé un passage dans la Ligue de l’Europe.

Voir aussi

Le vainqueur de la Coupe de Russie de football recevra 6 millions de roubles

FC Tosno » acheté pour les fans de billets de train pour la finale de Volgograd

Environ 40 mille billets mis en œuvre pour la finale de la Coupe de Russie de football à Volgograd

Le vainqueur de la finale recevra un billet pour le tournoi de groupe de la deuxième de l’euro – si le vainqueur de la Coupe du pays pourra obtenir une licence sur les performances dans la compétition européenne.

La кубковый le tirage a été marquée par un échec de la performance de la plupart des clubs de premier league jusqu’en quarts de finale de la sommes arrivés seulement quatre représentants de l’élite, en demi-finale et n’est une paire représentaient en saillie dans RÉPÉTITIONUNE « avant-garde » et le « Shinnik ». Évident est le favori de la deuxième demi-finale a été considéré comme « kuba », qui sur son terrain a cédé aux tirs au but « Activités ».

Ce club de la région de Léningrad a de faibles chances de la préservation de la place dans l’élite et connaît de graves difficultés financières. « Tosno » en raison de la dette avant les joueurs et le personnel n’a pas le temps de demander européenne de la licence, et en cas de sa victoire dans la coupe finale dans le Championnat de l’Europe peut jouer l’équipe classée à la sixième place dans le championnat. Koursk, le club s’attend à ce que l’Union des associations européennes de football (UEFA) a délivré une licence à cette maison de stade « Les réserves », mais se penche et options de rechange arènes de Khimki, à Moscou ou à Thulé. Il est prévu que la décision de concession de licence du détenteur de la Coupe de la Russie sera prise d’ici au 14 mai.

Les finalistes de la Coupe de Russie gagneront à 9 millions de roubles, dont 6 millions de gagnant.

« Avant-garde » n’est pas manqué

« Avant-garde » en septembre dernier, sur son terrain gagné venu dans la ville de Koursk la sauvegarde de la composition du CSKA (1:0 dans le temps additionnel), en quarts de finale aux tirs au but en visite a battu « Amkar ». Les trois autres se coupe en match куряне passé avec les clubs de ligues inférieures, ayant commencé le tournoi avec une victoire de l’orateur dans la deuxième division de брянским « Dynamo ». Lors de cette coupe en cinq matches « avant-garde » n’en a encaissé aucun but.

Dans le championnat de RÉPÉTITIONUNE kursk le club avant la finale de la tournée prend la 11e place. Le meilleur résultat de l’équipe en première division reste de la 10ème place en 2006, куряне ont pris la deuxième place dans la première fédérale de la ligue en 1962, mais dans l’élite et n’est pas intervenues. Avec ce meilleur кубковым le résultat d’une « avant-garde » jusqu’à cette saison a été la participation en 1/16 de finale.

Dirige le « avant-garde » de 51 ans Хасанби Биджиев, qui, au cours de l’actuelle saison a remplacé locale spécialiste Igor Беляеву resté au club au poste d’entraîneur. Биджиев joué à la position de gardien de but, trois fois champion de la médaille des championnats du pays dans le cadre de « la Locomotive », après la fin de la carrière a travaillé dans un club de directeur technique. L’entraîneur-chef Биджиев n’est qu’en 2014, dans sa propre « Спартаке de l’Etat, d’où l’automne dernier et a rejoint l’avant-garde ».

Les dirigeants de koursk du club sont поигравшие en premier league milieux Igor Kireev, qui dans la demi-finale a marqué le but de la victoire le ballon dans le but « Шинника », et Dmitri Gaines, qui montait la victoire sur le CSKA moscou. Se démarquer de gardien de but Alexandre Кобзев, expérimentés, les avocats de Mikhaïl Багаев et Aslan Дашаев, ainsi que l’extrême attaquant Ильнур Альшин.

« Tosno » sans argent et sans licence

« Tosno » dans un délai de quatre jours à venir, en fait, les deux finales. Après le jeu de Volgograd pupilles de Dmitri Parfenova jouera la dernière journée du championnat des pays en visite à « Уфой », bien que pour la préservation de la place dans l’élite du match nul pourrait suffire, étant donné que le principal concurrent, « Anji », se rencontre dans une fête avec le CSKA. Cependant, fondée seulement en 2013 le club dans la première saison en premier league rencontrez des problèmes financiers, et « Activités » risque de rester, même sans licence Russe de football de l’union.

Dans neuf de printemps matches de championnat des pays « Activités » a battu seulement outsider – khabarovsk SKA, bien que dans la coupe des matchs s’est avéré plus fort que le « Faisceau d’Énergie » et « Spartacus ». Lors de cette Parfenov perdu bien s’exprimant au début du printemps, l’expérimenté attaquant Paul Погребняка blessé en demi-finale de « Spartacus ». En son absence, l’équipe a cessé de marquer des autres attaquants dans l’équipe pas.

43 ans originaire d’Odessa Parfenov est connu avant tout pour des performances pour « Spartacus » et l’équipe nationale de l’Ukraine sur la position de défenseur, il est quatre fois gagné les championnats de la Russie. Coaching de carrière Parfenov a commencé en 2012 dans le club de la deuxième division de la « Текстильщик » d’Ivanov et « Activités » en tête de la en 2015-m et l’amena dans la premier league.

Avant le début de la saison, les joueurs de l’équipe n’ont pratiquement jamais, sauf le gardien de but David Yurchenko et le milieu de terrain de Vladimir de la Mafia, qui, à l’automne a joué que quelques matches. Cependant, les attaquants Anton Zabolotny et Eugène de Markov d’hiver passés au « Zénith » et métropolitain « Dynamo » en conséquence, marquant 12 buts à deux. Après leur départ « Activités » dans les neuf matches de championnat marqué que cinq fois.

Le match « Activités » – « avant-garde » débutera à 19:00 gmt, chef arbitre nommé Sergei Karasev de Moscou. La rencontre se déroulera sur le nouveau « Volgograd-Scène », ouverte en avril. Disqualifié, défenseur de Tosno » Rade Дугалич.

26-ème de finale

La coupe de Russie de football aura lieu la 26e fois, et pour la première fois, la finale aura lieu à Volgograd. L’organisateur de la coupe de tirages, de l’union Russe de football, depuis 2009 des кубковые finales dans les différentes villes déjà décisif de la rencontre a eu lieu à Moscou.

Sur les sept titres de CSKA moscou et de la région métropolitaine de « Locomotive », trois fois le trophée gagné « kuba » et « Zénith ». Il y a un an à Sotchi « Locomotive » avec un score de 2:0 gagné « l’Oural ».

La seule fois, le club de première division a remporté la Coupe de Russie en 2004 à grozny « Terek », qui, dans la prochaine saison, a fait ses débuts dans l’élite. Tchétchène club en finale au stade métropolitain « Locomotive » gagné « les Ailes de Conseils » (1:0) grâce à la balle André Федькова. En 2005, la finale est sorti le club de première division « Khimki », où il perdait le CSKA. Enfin, en 2011, l’équipe de l’armée dans la critique de coupe match a battu le club RÉPÉTITIONUNE « Alanya ».

En 1969, la Coupe d’URSS de football ont gagné les intervenants dans le deuxième groupe de la classe « A » (le deuxième en importance division) les « Carpates ». Dans les différentes années dans la finale de la coupe ont participé des clubs inférieurs, alliées à des ligues – commande de la ville de Kalinine, « Spartacus » de la ville d’Erevan, la Bannière « Travail et capital « Locomotive ». « La bannière de l’Emploi et de koursk « avant-garde » sont les seules équipes qui sont allés en finale de la Coupe du pays, mais n’a jamais joué dans l’élite.