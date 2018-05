© Michael Tereshchenko/TASS

VOLGOGRAD, le 10 mai. /TASS/. « Activités » de la région de Léningrad a gagné koursk « avant-garde » avec un score de 2:1 en finale de la Coupe de Russie de football. Le match est passé le 9 mai au stade Volgograd-Arena ».

Dans la composition des gagnants buteurs Alexis Étourneaux (11 minutes) et Резиуан Мирзов (80). Chez les perdants se distingua Igor Kireev (16). « Avant-garde », a atteint la finale, ne concédant aucune balle. Le but Skvortsov est devenu le premier à la porte de koursk de l’équipe au cours du dernier tirage au sort de la Coupe du pays.

« Activités » pour la première fois dans son histoire, a remporté la Coupe de Russie, anciennement club de la région de Léningrad, double-a atteint les quarts de finale du tournoi.

« Avant-garde » pour la première fois, atteint la finale du tournoi. Auparavant, le meilleur résultat de l’équipe nationale de la Coupe a été la phase de 1/16 de finale de koursk équipe de trois fois parvenus à ce tour (2007, 2009, 2010).

Les Licences « Tosno »

Le point négatif autour de la finale de la Coupe de Russie est devenu недопуск « Activités » de participer à la compétition européenne. Selon la réglementation, le vainqueur de la Coupe des pays reçoit directement un billet pour la phase de groupes de la Ligue de l’Europe. Cependant, la semaine avant la finale du tournoi par intérim du président Russe de football (RFU), Alexandre Алаев TASS a rapporté que les « Activités » a violé les délais de soumission des documents à l’Union des associations européennes de football (UEFA), et a perdu le droit d’obtenir une licence pour participer à la compétition européenne.

Dans la phase de groupes de l’europa League la saison prochaine jouera l’équipe qui prendra la quatrième place dans la Fédération de football de la premier league (premier league). Les clubs qui terminent le championnat à la cinquième et sixième lignes, a remporté la qualification pour la Ligue de l’Europe avec le troisième et le deuxième tours, respectivement.

La quatrième place dans le classement peuvent prendre le CSKA de moscou (55 points), « Krasnodar » (53) et de saint-pétersbourg « Zénith » (50). Le cinquième peut devenir « Krasnodar » ou « Zénith ». Les candidats à la sixième place sont « Ufa » (40), tula « Arsenal » (39), grozny « Achmat » (38) et de moscou « Dynamo » (37).

« Tosno » encore s’attend à obtenir l’admission au passage de la procédure d’octroi de licences, mais à la RAF à l’initiative du club sont négativement. Selon le président par intérim par le vice-premier ministre chargé des questions de sport, du tourisme et de la jeunesse de Vitaly Moutko, de s’adapter à une équipe sur les licences personne ne le fera. « Il est nécessaire d’exécuter son travail. Si tu es le président du club, organise un temps de licence », a – t-il.

Alexandre Алаев a félicité les « Activités » avec la victoire à la Coupe de Russie et a encouragé l’équipe à faire face à toutes les difficultés, à l’avenir, n’était pas de questions avec le passage de licences. « Je veux que le club a continué à progresser. Parlé avec les dirigeants de l’équipe pour qu’ils érigèrent le travail de sorte que, si elles seront qualifiés pour les coupes européennes, il ne lui était pas de questions », – a dit le Алаев.

Fête du football

Tous les participants du match a noté l’excellente ambiance dans le stade et dans la ville. La finale de la Coupe de la Russie pour la première fois passé dans la Rue, et même dans la Journée de la Victoire. Sur le jeu ont assisté à 40 373 du spectateur lors de la capacité du stade à 45 mille personnes.

Les fans de « l’avant-garde » a été plus que les fans de « Activités ». Encore à la veille de la finale dans la ville vous pouvez voir beaucoup de gens dans les attributs de koursk du club qui sont venus à Volgograd sur 14 bus. Aussi куряне d’apposer une grande toile sur laquelle se trouvait la date de la tenue du match, les noms des villes – Koursk et de Stalingrad, et l’inscription: « Nous savons comment vaincre! »

La finale de la Coupe de Russie est devenu le troisième test-match sur Volgograd-Scène », qui accueillera les jeux de la coupe du monde 2018. Алаев a souligné que, au stade régnait une atmosphère de football de la fête. « Je suis sur la seconde présenté ici que va se passer à la coupe du monde суператмосфера, la fête grandiose et un grand jour. Je veux remercier tous ceux qui nous ont aidé à organiser des le match », dit – il.

De la même avis pdg « Activités » Vyacheslav Матюшенко, qui a souligné la bonne ambiance à l’occasion non seulement de la tenue du match de football, mais le Jour de la Victoire. « Bravo les dirigeants de la RAF, qui fait que la finale c’est à Volgograd, une ambiance festive a deux jours, autour de l’horloge, les gens se rendaient non seulement avec георгиевскими rubans, пилотках, mais avec des foulards « Activités » et « avant-garde », les fans ont été courtois les uns envers les autres. C’est une vraie fête, le jeu lui-même les gens au stade réagi à tous les moments de la performance des deux équipes », a déclaré l’interlocuteur de l’TASS.

La saison en cours de championnat de la Russie se terminera le 13 mai. Tous les jeux de la 30-ème tour débutera à 14:00 gmt.