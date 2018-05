Touché lors de l’attaque dans la région de perm et de l’école de l’enseignant ont remis la médaille « Pour actes de bravoure »

TASS, le 24 mai. Le gouverneur de la région de Perm Maxime Reshetnikov a remis la médaille « Pour actes de bravoure » une enseignante de l’école locale, Natalia Шагулиной, qui lors de l’attaque des adolescents avec des couteaux sur les élèves le 15 janvier, a reçu 17 coups de couteau, en protégeant les enfants. Sur ce, a indiqué jeudi le service de presse du gouvernement régional.

« Aujourd’hui, le 24 mai, dans la salle des séances de l’Assemblée Législative de la région de Perm a eu lieu la remise solennelle du professeur d’école n ° 127 de Natalia Шагулиной du prix d’etat « audacieuse et décisive des actes commis dans l’exercice de service et le devoir civique », – dit dans le message.

Selon l’enquête, le 15 janvier десятиклассник et son mineur familier est venu à l’école avec des couteaux, et entra dans la classe, où travaillaient четвероклассники causé de neuf élèves et enseignant de plusieurs coups de couteau, après quoi blessent les uns les autres. Souffert de 15 personnes, 12 ont été hospitalisés. Краевое ping la gestion a engagé des poursuites pénales, les assaillants ont été arrêtés et se trouvent en PRISON, accusés de tentative de meurtre de deux personnes, y compris les mineurs.

Médaille de la bravoure décernée à des citoyens de la Russie, comme les militaires et les civils, de courage et de bravoure, lors de l’exécution de l’obligation militaire, fonctions.