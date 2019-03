Toujours plus de consommateurs de café et toujours plus de production

Le kilo de café se négocie à présent à moins de deux dollars à la bourse de référence pour le secteur, celle de New-York. D’un printemps à l’autre : une baisse de 20%. Cette chute menace la stabilité mondiale du secteur qui emploie directement ou indirectement – c’est une estimation – 125 millions de personnes.

Cette baisse des cours est prioritairement la conséquence d’une surproduction de deux pour cent et demi (environ 9 milliards et demi de kilos annuels) par rapport à une consommation générale pourtant en hausse elle aussi, notamment grâce à la Chine.

Le climat et la spéculation

Compte tenu d’un cycle climatique (positif en ce moment) lié à la floraison, à la pluie, au vent, cette surproduction n’étonne guère les professionnels. Le phénomène touche à la fois le Brésil et le Vietnam, les premiers exportateurs de café, qui tirent tout le marché. Qui dit abondance dit prix plus bas.

A cette situation climatique, s’ajoute la spéculation. Depuis plus d’un an, des fonds d’investissement misent sur un recul du cours de plusieurs matières agricoles et du café. Les premiers à en souffrir sont les producteurs eux-mêmes. Pour les torréfacteurs et consommateurs belges, un éventuel impact de cette chute des cours se fera attendre.

Prix inchangés

«Si le prix bas de ce produit de base reste bas pendant plus de deux ans, alors les prix vont diminuer aussi, parce que tout le monde va pouvoir diminuer le prix, explique le torréfacteur brabançon flamand Wim Claes, par ailleurs Président de l’association belge du secteur, Koffiecafé. «Un torréfacteur, il achète du café pour trois mois, six mois, une année, ça dépend.»

Votre café ne sera donc pas moins cher demain, d’autant que dans le prix final, il faut inclure les accises, la TVA, d’autres taxes, sur l’emballage par exemple, le coût de l’énergie et de la main-d’œuvre pour la torréfaction.

Pour quelque temps encore, selon les analystes financiers, les cours resteront encore très bas. Mais comme la matière première est soumise à un cycle climatique, il est possible de revenir à terme à… une pénurie comme il y a deux ans et demi. Notamment à cause du gel qui frappe les plantations en moyenne une fois tous les dix ans, récoltes alors inférieures, naturellement.