Toula суворовцы en direct, pour dialoguer avec l’équipage de l’ISS

TULA, le 9 avril. /TASS/. Les élèves Тульского souvorov à l’école militaire du Ministère de la défense de la fédération de RUSSIE, à la veille de la Journée de l’astronautique en direct, pour dialoguer avec l’équipage, qui se trouve maintenant sur la station spatiale Internationale (ISS). La communication s’est déroulée pendant le temps de travail de l’équipage sur l’orbite de la terre à une altitude de plus de 400 km

La vidéoconférence à 18:55 gmt sorti les deux cosmonautes russes, travaillant dans la composition de l’équipage de la station spatiale Internationale, – Oleg Artemyev et Anton Шкаплеров, diffuser, sorti sur grand écran dans la salle de concert de souvorov de l’école. « L’objectif de notre séjour sur l’ISS – la réalisation d’expérimentations, qui, en termes de présence sur Terre est impossible. Par exemple, nous étudions les différents phénomènes physiques – la fréquence et les variations dans l’espace, mais surtout que l’évolution du corps humain dans l’espace, sous l’influence de différentes conditions de… il Est nécessaire d’apprendre à assurer la subsistance de l’homme lors de séjours prolongés en vol », – a dit le Artemyev, en réponse à la question de l’élève sur les travaux scientifiques qui ont les russes de l’ISS.

Les questions суворовцев concernent également les perspectives de vols touristiques dans l’espace, l’organisation de l’alimentation sur le bateau, le traitement en cas de maladie, les membres de l’équipage de la station de protection contre les différentes menaces. « Les menaces surgissent de temps en temps, parce que le vaisseau vole à la vitesse de 8 km/s. Toute la coordination se produit à partir du Centre de contrôle de mission, à partir de là, coordonné par l’ensemble de la trajectoire, si il ya un risque de collision », – a déclaré Шкаплеров.

La session a duré environ 20 minutes, comme l’a souligné le représentant du Ministère de la défense, de la communication dans ce format a été menée pour la première fois, auparavant, les élèves des écoles militaires se sont rendus au Centre de contrôle de mission pour découvrir le travail des astronautes.

Суворовцы également rencontré venus à l’école des cosmonautes, précédemment travaillé sur l’ISS – deux fois Héros de l’Union Soviétique, Vladimir Джанибековым et Héros de la Russie Sergey Залетиным. Джанибеков pour la première fois allé à un vol en 1978, sur un vaisseau spatial « Soyouz-27 », à raison de cinq vols volé dans l’espace 145 jours 15 heures et 58 minutes 29 secondes. Залетин en avril 2000, a effectué son premier vol spatial, a été commandant de vaisseau « Soyouz TM-30 » et de la station orbitale « Mir », et en octobre – novembre 2002, la deuxième fois volé dans l’espace, commandant de l’équipage de « l’Union ТМА1 ». Les clients ont offert aux élèves de l’école d’épicerie spatiales ensembles.

Tula суворовское une école militaire formé en 2016 par ordonnance du gouvernement de la fédération de RUSSIE, il est géré par le Ministère de la défense de la fédération de RUSSIE. Tous les programmes sont réalisés par le budget fédéral, le nombre d’élèves – 320 personnes. À la fin de la construction de l’ensemble du complexe de bâtiments de l’école en lui pourront s’entraîner 560 суворовцев.