Tournai: la poésie s’invite en ville pendant tout le mois de mars

Pour sa troisième édition, « Tournai, ville en poésie » prévoit une multitude d’événements aux quatre coins de la ville, jusqu’au 8 avril. L’opération permettra aux amateurs d’assister à des spectacles, des balades thématiques, des ateliers d’écriture… Elle vise aussi un plus large public, par des actions originales, comme l’affichage de poèmes sur les vitrines des magasins, sur les sous-bocks des cafés de la grand-place ou encore sur les panneaux d’affichage électroniques de la ville. Sur ces derniers, pas moins de 150 poèmes vont défiler pendant un mois. Ces petits textes poétiques sont signés par de grands noms de la littérature tournaisienne, tels que Colette Nys-Mazure, Françoise Lison-Leroy ou Jacques Mercier, mais aussi, pour la plupart, par des anonymes. De jeunes enfants, des apprenants de Lire & Ecrire, des adultes handicapés… se sont ainsi essayés à la magie des mots. Brigitte Martin, co-directrice de la bibliothèque de Tournai et coordinatrice de l’opération, est impressionnée par un tel engouement, qui va croissant d’année en année : « Je crois que les gens se disent qu’ils ont aussi droit à la parole, qu’ils en sont capables, car il n’y a pas besoin d’être un grand nom ou de publier pour pouvoir sortir de jolies phrases ».









« La poésie se lit moins que les romans, mais ça se lit encore », affirme Brigitte Martin, bibliothécaire et coordinatrice de l’opération – © S. Vandreck

Notre société a besoin de poésie

La bibliothécaire souhaite que le public se réapproprie davantage cette forme de littérature, bien plus populaire dans les pays anglo-saxons ou le monde arabe. « On retient parfois le début d’une fable de La Fontaine, ou un petit poème de Prévert, mais qui lit encore de la poésie? Pourtant notre société a besoin de poésie, dans ce pessimisme ambiant ». Cette « Ville en poésie » en devient presque un acte militant: « Je crois que la langue française s’appauvrit. C’est bien que les gens se réapproprient les mots et se rendent compte qu’ils ont un sens bien précis, qu’on peut jouer avec, les écouter, qu’ils ont une sonorité. On est en guerre pour la poésie des mots! » A la bibliothèque, les ouvrages de poésie gardent malgré tout leurs amateurs. « D’ailleurs, ça fait partie des conditions pour avoir le titre de ville en poésie : il faut que la bibliothèque ait un bon fond d’ouvrages de posésie. Ça se lit moins que les romans, mais ça se lit encore ». Lors de notre micro-trottoir en ville, plusieurs jeunes nous ont confirmé en lire encore à l’école. Une jeune femme nous a même confié adorer les poèmes d’Arthur Rimbaud.