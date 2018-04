Tournai: les musiques urbaines à l’affiche de la Smala Festival

Sixième édition de la Smala Festival dès ce vendredi soir à Tournai, un festival voué aux musiques urbaines né sur les cendres du matos de Cova 10, un groupe de reggae tournaisien qui, un jour funeste d’octobre 2011, a vu partir en fumée local et matériel. La suite? Une chaîne de solidarité entre musiciens s’est constituée pour monter un festival pour récolter la thune nécessaire afin de rééquiper la formation touchée en grattes, cuivres et batteries. La Smala était née.

Cette année l’événement se déclinera pour la première fois sur deux jours (ces vendredi 13 et samedi 14 avril 2018) et, comme d’habitude, l’affiche comprendra des groupes du coin. L’occasion pour ces régionaux de se produire avec du matos et dans des conditions professionnelles devant un public plus large.

Pour l’affiche détaillée et les autres renseignements, vous pouvez consulter le site du festival http://www.lasmalafestival.be/ et, à propos de site, c’est sur l’Esplanade de l’Europe que se tient le festival. Si vous voulez déjà un avant-goût de l’ambiance sonore du festival, écoutez le reportage ci-dessous en guise d’apéritif.

Copyright: Llywelyn Photogtaphie









L’affiche du Festival La Smala – © Llywelyn Photogtaphie