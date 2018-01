L’information a été annoncée ce jeudi aux travailleurs concernés. Le groupe Technord, actif dans les domaines de l’électricité, de l’informatique industriel ou encore de l’automatisation, a décidé de vendre son département « éclairage public » à l’entreprise de construction Wanty. Ce département occupe 8 ouvriers et 3 employés, chargés surtout de l’entretien et du dépannage de systèmes d’éclairage public.

Philippe Foucart, l’administrateur-délégué de Technord, nous a confirmé l’information : « Nous avons perdu un gros contrat au mois de juillet. Et parallèlement à cela, la société Wanty nous a approchés, dans le but de renforcer ses activités dans l’éclairage public. Nous avons vu là une opportunité pour nos deux entreprises familiales, qui partagent les mêmes valeurs. » Le transfert d’activités sera effectif dès ce lundi.

Du côté du syndicat FGTB, on se dit surpris par cette décision. « Nous n’avons jamais entendu parler de pertes financières pour le département « éclairage public » et nous n’avons pas encore la garantie que les travailleurs garderont les mêmes conditions de travail et de rémunération au sein du groupe Wanty », nous confie un délégué.

Le patron de Technord se veut rassurant. « Le personnel gardera ses conditions salariales, ses avantages, la commission paritaire dont il dépend. C’est une obligation légale. » Et Philippe Foucart d’ajouter : « Les travailleurs conserveront même leur véhicule de service qui sera repeint aux couleurs de Wanty. » Le département devrait également garder les locaux qu’il occupe actuellement, à Tournai.