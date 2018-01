Tournai: un an avec sursis pour avoir tabassé un SDF

Le tribunal correctionnel de Tournai a condamné, mardi, trois Athois d’une peine d’un an de prison avec sursis simple de trois ans pour avoir tabassé un SDF, dont la tête était mise à prix sur les réseaux sociaux par les défenseurs de la cause animale. Le Roumain était accusé par l’opinion publique locale d’avoir maltraité ses chiens.

Il y a quelques semaines, le SDF a été victime de faits de violence devant un magasin par une dame qui tentait de lui arracher son chien des mains. « Si j’ai agi de la sorte, c’est par amour pour les animaux. J’avais remarqué que cette petite bête avait été battue comme les autres chiens. Il pendait ses chiens au caddie, les brulait avec des cigarettes. J’ai vu rouge quand il a commencé à mordre le chien et a essayé de lui casser les pattes », avait avoué Sylvie.

Cathy et Sébastien, au courant de cette affaire via les réseaux sociaux, sont venus prêter main forte à Sylvie. « Cette page Facebook a été créée uniquement contre le SDF et est à l’origine des faits de violence. Pour ces gens, la police ne sert qu’à contrôler les excès de vitesse. Ce fut une véritable vendetta et les prévenus ne semblent pas regretter d’avoir agi de la sorte », avait commenté le procureur du roi dans son réquisitoire.

Le magistrat avait constaté que les dossiers liés aux réseaux sociaux étaient en constante augmentation sur l’arrondissement judiciaire du Hainaut.