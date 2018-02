Tournai: un millier de manifestants de la CGSP défilent contre la réforme des pensions

À l’appel de la CGSP, le syndicat socialiste, un rassemblement était organisé ce mardi matin à Tournai contre la réforme des pensions initiée par le gouvernement Michel sous la conduite de son ministre Daniel Bacquelaine (MR).

Au cœur du cortège d’un millier de manifestants. Parmi eux, de nombreux représentants des services publics étaient présents comme Laurent Dufrasne, permanent CGSP dans la région de Mons-Borinage. Il dénonce une politique des pensions inacceptables « c’est vraiment une atteinte aux droits des travailleurs du secteur public avec une diminution des pensions et une non reconnaissance de la pénibilité pour un grand nombre de nos travailleurs, ce qui est inacceptable pour nous ».

Pourquoi la grève?

Pourquoi utiliser la grève comme moyen de pression, normalement l’arme du dernier recours? À cette question le syndicaliste répond sans hésiter « pourquoi c’est le dernier recours, parce qu’il n’y a pas de négociations. Sur ce dossier, il y a une politique du fait accompli, c’est la voix des patrons et uniquement la voix des patrons qui passe, on ne veut pas entendre la voix des travailleurs et donc le seul recours des travailleurs aujourd’hui c’était de descendre dans la rue pour se faire entendre ».