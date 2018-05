Tournoi international de football des enfants orphelins solennellement ouvert à Moscou

À l’ouverture de la première dans l’histoire des compétitions internationales de football des orphelins « l’Avenir dépend de toi »

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Les premières compétitions internationales de football des enfants orphelins « l’Avenir dépend de toi » solennellement ouvert à Moscou. Le vendredi a également eu lieu le tirage au sort du tournoi, qui se tiendra dans la capitale du 11 au 16 mai.

La cérémonie d’ouverture de la compétition s’est déroulée sur « le faucon Pèlerin-Scène », très proche de la gare des chemins de fer-Arena », où récemment à moscou « Locomotive » a obtenu la première depuis 14 ans de la victoire dans le championnat de Russie. À la cérémonie, entraîneur de l’équipe de Russie de football Stanislav Tcherkesse, l’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale et l’officier Russe de football (RFU), de lutte contre la discrimination Alexis Смертин, premier vice-président de la RFS Nikita Симонян, le représentant du Ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE Andrei Volkov et le député de la Douma d’Etat de la fédération de RUSSIE Mikhaïl Дегтярев. Était également saisi d’un message vidéo avec un mot de bienvenue de l’ancien footballeur de l’équipe d’Angleterre, l’attaquant d’Everton Wayne Rooney.

« Je suis heureux que j’ai été invité aujourd’hui, en effet, déjà dans un mois, le coup d’envoi et le championnat du monde, s’est adressé aux participants du tournoi Tcherkesse. – Dans tous les pays, dont les représentants sont ici présents, j’ai été, et partout l’ai bien pris. Maintenant, vous avez la possibilité de voir que la Russie est aussi capable de caresser, de se montrer dans toute sa splendeur. Peut-être que quelqu’un de vous dans l’avenir de choses dans le football beaucoup, alors allez-y sans crainte et le doute ».

La promesse d’un Черчесова a soutenu Симонян, en soulignant l’importance de championnat pour la poursuite du développement des participants. « Permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour ce que sont venus à nous. J’ai vécu une assez grande vie dans le football et je peux dire avec certitude, n’en déplaise à d’autres espèces que le football est le sport. Le nom du tournoi dit que l’avenir dépend de vous, de sorte que, j’espère que vous développerez dans les présentes hommes et les patriotes, et ces concours peuvent devenir pour vous un tremplin dans la grande vie », dit – il.

Les organisateurs de la compétition sont quelques-uns des organismes de bienfaisance et de l’EURO, ainsi que le Ministère des sports de la fédération de RUSSIE, le Ministère de l’éducation et de la science de la fédération de RUSSIE, le Ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE. Le représentant du ministère des affaires étrangères Andrei Volkov a noté que le tournoi international parmi les enfants orphelins est vaste, à une répétition de la grande coupe du monde, qui se déroulera en Russie, du 14 juin au 15 juillet. « Du Ministère des affaires étrangères salue tous les pays qui sont arrivés [tournoi]. C’est presque la répétition générale de la grande coupe du monde, de sorte que le meilleur gagne », dit – Loups.

Avec un mot de bienvenue a été faite par le président du comité de la Douma d’Etat de la culture physique, du sport, du tourisme et de la jeunesse Michael Дегтярев, qui a célébré, que ce tournoi rassemble les peuples. « Je tiens à souhaiter aux participants le plus de buts possible, mais vous êtes tous des gagnants, en effet, arrivés à nous, annoncé, a commencé à construire son avenir. Le sport unit les peuples et doit contenir toutes les politiques », a déclaré le fonctionnaire.

Sur le tournoi et le tirage au sort

L’idée est semblable à un tournoi a été conçue depuis longtemps, en octobre en 2017 à Moscou a été pour la première fois organisé international de phase de la compétition « l’Avenir dépend de toi », qui a réuni une équipe de 10 états. Les événements de la composition des participants a plus que doublé et s’est avéré très polyvalents – le tournoi a réuni 12 équipes de jeunes de 21 pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’amérique du Nord et d’Amérique du Sud. La russie au championnat représentent équipe nationale des jeunes filles de la ville de Dents, de la région de Tver et de l’équipe de jeunes de la « Galaxie » de la région de Smolensk.

La coloration de la cérémonie d’ouverture, décorée d’un bruant des couleurs vives et des formes de participants, a été complété par la procédure du tirage au sort. L’hôtel le plus proche du tournoi chemin de commandes ont recensé plusieurs anciens joueurs de l’équipe de Russie, dont Dmitri Булыкин, Alexandre Filimonov, Dmitri Сычев, André Каряка. Les jeunes joueurs seront en compétition dans quelques jours, le tirage au sort des médailles et de la Coupe des champions aura lieu le 16 mai sur la place Rouge, alors aura lieu la cérémonie de clôture du championnat.

En plus compétitif de la partie dans le programme du tournoi comprend la visite de membres du Kremlin, l’événement dans la résidence de l’ambassadeur du royaume-Uni, master-classes, centre de congrès sur le thème des problèmes de la jeunesse actuelle.

La compétition dans le cadre du projet « l’Avenir dépend de toi » a lieu chaque année sur une période de 13 ans. Pendant ce temps, dans les tournois ont participé à plus de 39 milliers d’enfants d’environ cinq mille commandes orphelinats et les internats de la Russie et d’autres pays.