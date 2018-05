Vue sur le stade « Rostov-Arena »

ROSTOV-SUR-le-DON, le 10 mai. /TASS/. Tous les billets sur le troisième test match, qui aura lieu au stade « Rostov-Arena, construit spécialement pour la coupe du monde de football 2018, vendus. La demande a été élevé, a déclaré aux journalistes le ministre de la culture physique et des sports de la région de Rostov Samwel Аракелян.

Troisième test match « Rostov-Scène », dans lequel « Rostov » dans le cadre du championnat de Russie prendra ekaterinbourg « Oural », aura lieu le 13 mai, lors de la rénovation d’un stade d’une capacité de 45 mille personnes. Ce même jour aura lieu l’ouverture officielle du stade.

« Leur [billets] n’est pas juste, nous ne nous attendions pas, nous avons récolté du programme de téléspectateurs, a voulu inviter les élèves, étudiants. Personne ne s’attendait à une telle demande sur les billets pour ce match. Nous avons décidé de se protéger, de 7 à partir de 45 millions de billets, nous avons essayé de laisser aller les municipalités selon les demandes. C’est une fête pour toute la région de Rostov, les gens de la périphérie doivent avoir la possibilité d’entrer dans le stade », dit – il.

Le premier test match au stade « Rostov-Arena » a eu lieu le 15 avril, « Rostov » avec un score de 2:0 a remporté le « SKA-Khabarovsk ». La réunion a rassemblé environ 13 millions de personnes. Le deuxième match a eu lieu le 29 avril, « Rostov » avec un score de 2:0 victoire sur les « Activités » de la région de Léningrad. Alors dans le stade étaient plus de 24 millions de fans.

Au stade de Rostov-sur-le-Don se dérouleront les cinq matchs de la coupe du monde. Dans la phase de groupes du tournoi joueront préfabriqués du Brésil et de la Suisse (17 juin), de l’Uruguay et de l’Arabie Saoudite (20 juin), la Corée du Sud et le Mexique (23 juin), l’Islande et la Croatie (26 juin), est aussi la ville prendra un match des 1/8 de finale (2 juillet). La priorit mondiale se tiendra du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes de la Russie.