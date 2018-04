Tous les demi-finalistes de la Ligue des champions est déterminée à l’issue des matches de l’environnement

TASS, le 11 avril. La réponse des matchs de 1/4 de finale de la Ligue des champions se tiendra mercredi à Madrid et Munich. Le plus fort, le club de l’Europe « Real » est évident favori de son couple après la défaite de l’italien de la Juventus (3:0), il suffit de ne pas perdre sur son terrain et le bayern, qui a dans l’actif de la victoire de Séville », avec un score de 2:1.

Chambres d’hôtes de la victoire « , le Real madrid et le bayern il y a une semaine dans une grande partie de la transformée de réponse de la rencontre à la formalité, étant donné que leurs adversaires sont inférieurs à la classe. La juventus a joué dans la finale de la Ligue des champions la saison dernière, où a succombé à une partie décisive face au real » (1:4), et, comme l’a montré récemment, à Turin, solide, de la supériorité de la royal club a survécu. La même peine n’est pas la meilleure de son tournoi à 33 ans une de Cristiano Ronaldo, qui a marqué dans chacune des neuf matches de l’actuelle Ligue des champions, dont deux fois à Turin. Son deuxième but marqué dans la chute par lui, est sûr d’être reconnu comme le meilleur de la saison.

Tout sur le compte de Ronaldo 14 buts, et le portugais peut même de battre son propre record de la saison 2013/14, quand il est dans la Ligue des champions marqué 17 fois. Tout de même, avant la réponse d’une rencontre avec la Juventus sur son compte un record de 119 buts et un match de mercredi sera de 150 m dans la Ligue des champions.

Probablement déjà dans l’état actuel de tournoi Ronaldo dépasser l’espagnol Xavi de « Barcelone » (151 jeu) et sortira à la deuxième place en nombre de matchs dans la Ligue des champions. Leader même le gardien de but espagnol Iker Casillas – 167 matchs avec le Real madrid cf et le portugais du fc Porto.

Le real a joué dimanche dans le derby avec l’Atletico madrid (1:1), Ronaldo a marqué 23-ème but en championnat d’Espagne. Cependant, il est déjà a la 64e minute, le joueur portugais a été remplacé par un accord avec l’entraîneur des Зинедином Зиданом. En effet, Zidane et Ronaldo signé dans la défaite dans le championnat des pays où le retard de Barcelone est déjà 15 points, à l’issue de la tournée « Real » en avance « Valence », et les madrilènes sont tombés sur la quatrième ligne. Elle donne également le droit de jouer dans la Ligue des champions, le détachement de la cinquième place est déjà 15 points, alors que le Real madrid complètement passé à un chef de la campagne de coupe d’europe le tournoi, qui a la chance de gagner pour la troisième fois d’affilée, chose que personne n’avait réussi à faire 45 ans, en 1971-73 années de la Coupe des clubs champions européens gagné de « Ajax » des pays-bas.

Le dernier match de Buffon?

Résister à l’attaque du Real et Ronaldo, probablement, sera de nouveau à 40 ans de Gianluigi Buffon, qui peut passer le dernier match de la Ligue des champions. Dans les deux derniers matches de l’année avec le Real madrid » Buffon a raté sept buts, dont quatre de Ronaldo. Zidane a joué avec Буффоном pour la Juventus, mais le spécialiste français a déclaré que sur вратаре adversaire préfère ne pas y penser.

« Notre tâche est de battre et aller plus loin. De même je ne sais pas ce qui va Buffon faire. Dans tous les cas, il est un grand gardien et un homme avec une majuscule », a déclaré Zidane.

A pris la parole devant les journalistes à Madrid et lui-même Buffon. Il n’a pas donné une réponse précise à la question, jouera si le dernier match dans la Ligue des champions. « C’est possible, mais je ne pense pas. Pour moi, il est important que ce n’était pas le dernier match de la Juventus dans le tournoi », a déclaré Buffon.

La juventus jouera sans accès à distance à Turin attaquant argentin Paulo Дибалы. Samedi Дибала a fait un triplé en championnat d’Italie avec le « Benevento » (4:2), alors que la Juventus a conservé son avance, avec une marge de quatre points du Napoli ». Ne pas jouer le mercredi et un autre дисквалифицированный joueur de football – le milieu de terrain uruguayen Rodrigo Бентанкур.

Le match aura lieu au stade Santiago Bernabeu, le début – 21:45 gmt. Le principal arbitre nommé par l’anglais Michael Oliver. Ne jouera дисквалифицированный défenseur du Real madrid Sergio Ramos, qui peut remplacer 21 ans debutant de la Ligue des champions Jesus Vallejo.

« Bayern »: à la demi-finale dans la catégorie champion

À 21:45 gmt sur « Allianz-Arena de Munich, le Bayern commence à la rencontre à Séville ». Défaite à domicile avec un score de 1:2 laisse espagnol club les chances d’accéder aux demi-finales, bien que dans l’étape précédente « Séville » en demi-pension, en match a battu Manchester United juste avec un score de 2:1. « Séville » – imprévisible d’une équipe qui, dans cette saison, cinq fois manqué de cinq buts, y compris de « Spartacus » (1:5), mais lors de cette première sortie en quarts de finale de la Ligue des champions et jouera la finale de la Coupe d’Espagne.

Le samedi, « Séville » jouait en visite avec un concurrent dans la lutte pour la qualification en europa league, « Сельтой », qui a perdu avec un score de 0:4. Vincenzo Montella a fourni des vacances à certains leaders, mais dans l’ensemble андалусийцы avait l’air très fatigué. « Séville » prend la septième place, et un but en fin de saison de l’équipe à une lutte pour les coupes d’europe.

« Bayern » le samedi de la première de top-clubs garantit le titre de champion, avec un score de 4:1 routage en visite « Augsbourg ». Les pupilles Юппа Хайнкеса n’a pas eu d’égal dans la bundesliga, le Bayern reste l’un des grands favoris de la Ligue des champions. Heynckes a été nommé déjà au cours de la saison, et, sous sa direction, les bavarois a remporté ses sept matches européens.

Il y a un an, sous la direction de Carlo Ancelotti, le Bayern en quart de finale joué avec le Real madrid et à peine n’a joué après la défaite à domicile 1:2 – les futurs triomphateurs gagné la maison à temps supplémentaire (4:2).

Le principal arbitre du match Bayern – « Séville » nommé William Коллум de l’Ecosse.

Les premiers полуфиналистами de la Ligue des champions à la veille de l’acier à l’italienne « Roms » et l’anglais « Liverpool ». Tirage au sort des 1/2 finale aura lieu vendredi à Nyon.