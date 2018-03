MOSCOU, 1er mars. /TASS/. Environ 70 mentors concours de toute la russie de cadres Dirigeants de la Russie », dont les chefs des ministères et départements fédéraux, ainsi que les dirigeants de sociétés d’état, de choisir un exes parmi les gagnants de la compétition.

« Le prix principal du concours « les Dirigeants de la Russie » est devenu la possibilité de participer au programme de mentorat pour les 103 gagnants. Actuellement, les mentors du concours terminé la sélection des pupilles », – dit dans le message du service de presse des organisateurs du concours.

« Le système de la tâche de l’état – trouver des talents dans les premiers stades et à investir dans leur développement, à travers claires et transparentes les procédures d’assurer un fonctionnement efficace sociales et humaines, des ascenseurs en Russie », – a déclaré le premier chef adjoint de l’Administration présidentielle de la fédération de RUSSIE, Sergueï Kirienko, qui est un mentor de la compétition.

Il a expliqué que le processus de sélection a été réciproque: d’abord, les participants ont relevé, à qui des mentors ils voulaient se rendre, et mentors à leur tour, puissent choisir eux-mêmes la tutelle des gagnants. Kirienko, a précisé que le programme de mentorat durera au cours de l’année et sera composé d’une série d’entretiens, des déplacements, des négociations et des activités pratiques.

« La plus belle histoire de la communication, en particulier sur la ligne de départ – c’est un peu profondes de la réunion de plusieurs heures, au moins une fois en deux mois », a déclaré le premier chef adjoint de l’Administration présidentielle de la fédération de RUSSIE.

Le chef du concours « les Dirigeants de la Russie », le vice-recteur РАНХиГС Alexis Commissaires a ajouté que « le principal objectif du programme de mentorat – l’accélération du développement des gagnants et de leur préparation à l’avenir, les défis et les transitions de carrière ».

Sur le concours

« Les dirigeants de la Russie » – il est ouvert un concours pour les cadres de la nouvelle génération. Il est organisé par l’administration présidentielle de la fédération de RUSSIE et l’école Supérieure de gestion publique РАНХиГС dans le cadre de l’exécution de la commission du président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine.

Participer à un concours pourrait tout citoyen de la fédération de RUSSIE à l’âge de 50 ans, ayant la gestion de l’expérience. Les finalistes ont reçu des subventions d’un montant de 1 million de roubles (elle a été calculée à partir d’estimation des coûts du programme « Master of business administration » (MBA, Master of business administration), qui pourraient les utiliser pour la formation continue.

Les gagnants attend l’année de carrière personnelle de consultation, de dirigeants de grandes entreprises et de grands hommes d’etat