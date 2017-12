Tout ce que vous devez savoir sur le film « l’arbre de noël de nouvelles »

L’image du film « l’arbre de noël de nouvelles »

© filmpro.ru

?

De quoi le film?

Il est léger, presque en apesanteur dans le plan de charge sémantique nouvel an comédie sur l’importance des valeurs familiales.

L’importance de cette prouvé à travers cinq histoires qui se déroulent juste avant la fête dans les différentes villes de la Russie.

« Les pins ». Le lieu de l’action: Tyumen. Hipster d’âge va dans la forêt avec son petit ami de maman pour un possible futur « papa » lui a appris à survivre dans des conditions sauvages. Dans les rles: Dmitry Nagiev, Elena Yakovleva, Daniel Vakhrushev. Réalisateur: Jora Крыжовников (« Amer »).

« La Femme Enceinte La Fille De Neige ». Le lieu de l’action: Nijni-Novgorod. Une future mère célibataire qui travaille au noir de l’Ébène et de marcher avec le Père Noël de la Kirghizie, pour gagner de l’accouchement payante de l’hôpital. Acteurs: Julia Aleksandrova, Taisa Вилкова, Gennady Турантаев (il l’est un peu plus tard). Réalisé par: avec Jora Крыжовников.

Le « médecin ». Le lieu de l’action: Novossibirsk. Solitaire fille пристегивает lui-même menotté à un bel реаниматологу de la clinique, de plus avec lui de ne pas se séparer. Dans les rles: Valentin Мазунина, Anton Bogdanov (d’ailleurs, il a été tourné dans le même rôle dans « Елках-3″), » les Noirs. Réalisateur: Alex Souhaitée (le court métrage « l’Enveloppe » avec Kevin Spacey).

« Погорельцы ». Lieu: Saint-Pétersbourg. Le père est grande et la plus animée de la famille Genis brûlé appartement, et c’est pourquoi ils se déplacent à un ami Boris, où tout le monde est à l’étroit. Dans les rles: Ivan Urgant, Sergey Svetlakov. Réalisateur: Dmitri Kisselev (« d’abord »).

« Maman ». Lieu de l’action: Khabarovsk, puis Saint-Pétersbourg, puis à Moscou. L’écolier, qui éduque le veuf, organise un flash mob dans les réseaux sociaux, sur la recherche de soi de la nouvelle maman, et puis s’échappe de la maison et vole à travers le pays pour répondre à une éventuelle candidate. Dans les rles: Sergei Puskepalis, Catherine Klimova, André Бурковский et tous les autres. Réalisé Par: Alexandre Карпиловский (« L’Arbre De Noël-3 », « Arbres De Noël 1914 »).

Comme vous pouvez le constater, tous les romans considèrent la famille dans la société russe moderne de tous les côtés: il n’est pas toujours complète de la cellule de la société, mais le plus souvent heureuse, en passant conjointement par les difficultés de la vie. En général, le message est simple, comme on dit dans le transfert « Attends-moi »: cherchez les uns les autres, quoi qu’il en soit, et attendre, en dépit de tout.

YouTube/iVideos

?

Est-il besoin de regarder la partie précédente, pour comprendre l’histoire?

Non, bien sûr.

Chacun des films dans la franchise « arbre de noël » est un almanach de quelques histoires liées générale de l’intrigue, mais seulement dans le cadre d’un film.

Plus tôt dans la série, les personnages, qui sont de retour dans de nouvelles parties « Arbres de noël », comme Hulk dans les films киновселенной Marvel: par exemple, deux экстремальщика, qui a joué Alexandre Golovine et Aleksandr Domogarov jr.

Malheureusement les anciens fans de la franchise et à la joie de ceux qui s’initie, des critiques permanentes personnages dans le « Елках de nouveaux » n’apparaissent que les amis de Boris et Eugène. Leur traditionnellement joué par Ivan Urgant et Sergey Svetlakov. D’ailleurs, de connaître ce qu’il y avait dans la précédente de cinq parties, il n’est pas obligatoire au cours de l’histoire devient rapidement évident qu’ils sont juste amis de longue date et tout.

?

Qui, alors, ces « Arbres » de nouvelles?

Timur Bekmambetov, le père fondateur, qui a personnellement supervisé la création producteur de la création de toutes les parties, a décidé de passer cette porte réalisateur Jaurès Крыжовникову, l’auteur de la дилогии « Amer » et des images « dans La journée ».

Крыжовников réinterprétation du « Sapin de noël », a délivrés de la répétitives à la fois des éléments, осовременил киноязык (par exemple, certains épisodes sont d’un téléphone ou d’action de la caméra, et parfois à l’écran montrent la diffusion des « Camarades de classe ») et a examiné un schéma où les romans sont liés entre eux.

En outre, pour la première fois dans l’histoire des « Arbres de noël » a joué Dmitry Nagiev. Ainsi, dans la franchise apparaissaient presque tous les acteurs du pays: dans les années passées au-dessus d’elle travaillé Vladimir Menchov, Sergey Bezroukov, Gosha Kutsenko, Konstantin Khabensky (il favorise traditionnellement hors de l’écran de la voix, qui a lu les explications nécessaires sur le cours de l’action), Anna Чиповская, Pierre Fedorov et ainsi de suite.

YouTube/iVideos

?

Par ailleurs, l’Gennady Турантаев, qui ont promis d’en parler?

C’est un acteur très extraordinaire destin. Dans le film, il joue du travail migrant, qui s’occupe de la rénovation dans l’appartement de l’héroïne Julia Alexandrova, même enceinte de la Joie. Elle l’intrigue pense qu’il le glas, bien que, selon le scénario, il le kirghiz. La caractéristique la plus intéressante est qu’en fait, Guennadi un acteur de la Yakoutie. Étant donné que l’action de chacun des films de la série, traditionnellement, se produit simultanément dans les différentes régions de la fédération de RUSSIE, on peut donc supposer que les auteurs souhaitent souligner le caractère multinational de notre pays.

Sur l’écran et sur la scène Турантаев n’est pas la première fois joue des personnages de nationalités différentes: ainsi, il était déjà à proprement yakoutie, ainsi que тунгусом, les tchouktches, bouriatie et double — tataro-монголом.

En général, si vous allez sur le film (et la plupart des russes, des spectateurs, comme le montrent les sondages, sont sur le point de voir « l’arbre de noël de nouvelles » en vacances), ne manquez pas un petit, mais magistralement remplie de rôle Gennady. Il est debout sur la première avec Timour Бекмамбетовым.