Tout ce que vous devez savoir sur le film « les Trois héros et la princesse d’Egypte »

Le 28 décembre au large de l’animation image « Trois héros et la princesse d’Egypte », raconte de nouvelles aventures, bien connues du public былинных preux: Ilia de Mourom, Добрыни Nikititch et Aliocha Popovitch. Le ruban a déjà gagné sur предпоказах de la Russie et de la CEI, plus de 19 millions de roubles, mais a reçu un accueil mitigé de la critique. TASS raconte que l’on sait sur cette bande dessinée.

À propos de bande dessinée?

L’action « Trois héros et la princesse d’Egypte » à la veille de la Nouvelle année. Jusqu’à ce que le reste du héros se préparent à la fête, eux-mêmes chevaliers font la connaissance d’un étrange personnage du nom de Дурило. Il s’avère que c’est un treizième mois, inutile, mais rvant de devenir importante de l’année.

Selon la légende, sous l’une des pyramides égyptiennes sont stockés magiques de la balance, les responsables des saisons. Дурило espère obtenir grâce à des preux pour réaliser son perfide dessein.

Pour cela, il fait semblant de Père Noël et de la ruse leurre Ilia, Nikita et Alechou en Egypte. Toutefois, les plans d’un treizième mois pour conquérir le monde violent non seulement le héros, mais aussi de leurs épouses, et le prince de Kiev avec le cheval de Jules, est également pris en Egypte.

« Nous sommes très friands de ce projet et de héros, donc volontiers attribué un de leurs voyages d’aventure. Cette fois, ils voleront aux pyramides en Egypte. Tous nos héros se trouveront là de différentes manières », — dit-TASS, le producteur de la bande dessinée Sergey Сельянов.

Que sait-on sur le processus de création d’un dessin animé?

« Les trois héros et la princesse d’Egypte » sont devenus le huitième film de la série « Trois héros ».

Le réalisateur du film de Constantine Institut a retiré trois images de ce cycle: « les Trois héros sur de lointains rivages » (première en 2012), « les Trois héros: Course de cheval » (la première en 2015), et « les Trois héros et de la marine du roi (la première en 2017-m).

Un dessin animé a été créé à saint-pétersbourg pour le studio « le Moulin », qui met en vedette le reste de la franchise.

Dans une interview à la « Culture » de l’Institut a raconté que « dans les marges « Moulins » il parcoure l’idée de faire de l’hiver « Héros » et de l’inclure dans l’histoire du personnage principal de la Nouvelle année ».

Principaux chiffres

Dessin animé conçu pour les spectateurs de plus de 6 ans , et son chronométrage est de 75 minutes .

, et son chronométrage est de . Selon le portail « Cinéma d’aujourd’hui », le budget « Trois héros et la princesse d’Egypte » s’élève à 175 millions de roubles.

Qui sonnait un héros?

Le rôle de la voix des acteurs Dmitri Быковский-Ромашов (Ilya Mouromets), Valery Soloviev (dobrynia Nikititch), Dmitri Wysocki (cheval de Jules). Et l’acteur Oleg Куликовичу a dû parler des voix de deux personnages: Aliocha Popovitch et le Dragon.

Comme dans toutes les précédentes parties de la franchise, le prince de Kiev a exprimé Sergei Makovetsky. « Quand on peint ce personnage, faites des actions, des épisodes, devant les yeux — Sergei Makovetsky! Sa voix est un cent pour cent atteint, la chance », — a déclaré dans une interview avec « le journal Russe » Constantine Institut.

Constantine Institut lui-même d’abord tenté sa chance en tant qu’acteur doubleur: il a obtenu le rôle de la voleuse.

Traversé une предпоказы de la bande dessinée? Que pensent les critiques?

Au début de décembre, le TASS a publié les résultats d’une enquête menée par un projet de recherche indépendant Movie Research. Les répondants ont été invités à choisir des films, à qui ils vont acheter les billets dans les vacances du nouvel an. Selon ce sondage, « Trois héros et la princesse d’Égypte » allaient aller de 35% des répondants.

menée par un projet de recherche indépendant Movie Research. Les répondants ont été invités à choisir des films, à qui ils vont acheter les billets dans les vacances du nouvel an. Selon ce sondage, « Trois héros et la princesse d’Égypte » allaient aller de 35% des répondants. Bande dessinée a déjà été montré à Moscou, Saint-Pétersbourg et d’Orenbourg. Moscou la première a eu lieu dans un cinéma de la « Formule du cinéma » ЦДМ. Regarder les nouvelles aventures de trois héros sont venus championne olympique de Svetlana Журова avec son fils, l’acteur Anatoly Blanc avec son épouse, l’actrice Natalia Лесниковская et Anna Чурина avec les enfants.

Selon le portail « Cinéma d’aujourd’hui » (https://www.kinobusiness.com/movies/tri-bogatyrya/), les montants de la caisse de nouveaux « Trois héros » de la Russie et de la CEI, avant le début officiel de la location, de l’aperçu des spectacles, représentaient 19,7 millions de roubles, et le nombre de téléspectateurs aperçu a dépassé les 82 mille

Mais les critiques n’ont apprécié le film moyen. Sur le portail « Критиканство » le score moyen sur les quatre ajoutés рецензиям était seulement de 58/100. Critique du « journal Russe » Alexandre Nechaev écrit que le « Héros », c’est comme la huitième saison autrefois bien-aimée de la série, qui regardent ne puis, pour apprendre quelque chose de nouveau, mais tout simplement parce que regarder les personnages principaux ». Et Boris Ivanov le site Film.ru pose la question: « Si vous promettez la princesse, laissez-nous la princesse! Certes, il était difficile d’écrire un scénario, dans lequel Nefertiti sur le premier plan, et non pas dans la profondeur de la scène? »

