Toutes les 1,5 mille œuvres de la collection Rockefeller vendus à New York pour $832,5 millions

Une peinture de Pablo Picasso « la Fille avec un panier de fleurs »

© EPA-EFE/TOLGA AKMEN

NEW-YORK, le 14 mai. /Corr. TASS Alexis Качалин/. 1,5 mille œuvres d’art d’art de la réunion de la collection de Peggy et de David Rockefeller ont été vendus aux enchères à la maison Christie’s à New York. Un chiffre d’affaires total s’élève à plus de $832,5 millions de dollars, dépassant toutes les prévisions des experts, et en établissant un nouveau record de cotation de collections privées.

L’abondance des records

Les résultats de la présente vente aux enchères de marathon, qui comprenait 10 jours de négociation en ligne et trois jours ordinaires de cotation à New York, résume le 11 mai, Christie’s. Il a fixé « de nombreux records de ventes aux enchères d’œuvres des beaux-arts décoratifs ». Le plus cher le lot reconnue par la peinture espagnole et française du peintre Pablo Picasso (1881-1973) sous le nom de « la Fille avec un panier de fleurs », vendu pour $115 millions de dollars (le deuxième chiffre pour les œuvres de l’auteur). Suivie de la toile impressionniste français Claude Monet (1840-1926) « nymphéas », partant avec un marteau $84,69 millions de dollars et par le peintre français Henri Matisse (1869-1954) « Odalisque, couché sous les magnolias » (à partir de 80,75 millions d’euros).

Parmi les autres importants lots appelés peinture peintre mexicain et муралиста de Diego Rivera (1886-1957) « Rivaux ». Elle a été vendue pour $9,76 millions de dollars, établissant un record pour les œuvres de cet artiste et pour la peinture de l’Amérique Latine. Le portrait du premier président AMÉRICAIN George Washington brosse de Gilbert Stuart (1755-1828) vendu pour $11,56 millions de dollars (un record pour l’artiste). Cette toile est connu comme « Лансдаунский portrait » dont l’original est stocké dans la National portrait gallery états-UNIS, et auteur de la copie de la maison Blanche et le Brooklyn museum.

Comme indiqué précédemment, le portrait de son fils impressionniste français Jacob Camille Pissarro (1830-1903) a été vendu pour $3,012 millions de dollars lors de l’évaluation initiale de $900 mille à $1,2 million d’Intérêt soumissionnaires ont provoqué des toiles de l’artiste colombien Fernando Botero « Oranges » ($1,872 millions d’euros), représentant de l’expressionnisme abstrait de l’Allemagne Ernst-Wilhelm Naya (1902-1968) « glace Bleue » ($1,452 millions d’euros), la « corbeille de fruits » de Matisse ($1,152 millions d’euros), et à l’aquarelle française постимпрессиониста Henri de Toulouse-Lautrec « Assise клоунесса (Mademoiselle Sha-u-Kao) » ($275 mille). Or, montres de poche, présentée en 1995, le milliardaire David Рокфеллеру sur son 80e anniversaire, tiré $52,5 mille

Outre les peintures des artistes européens et les bijoux, sur les appels d’offres ont été exposés les porcelaines de meissen et anglaise en argent de la vaisselle, de la décoration et les meubles de la miniature-modèle de la machine à vapeur du tracteur jusqu’à la sculpture de saint-Hubert de travail des maîtres flamands du XVIIE siècle, de miroirs et de meubles d’époque du roi d’angleterre George III à бессарабских, marocains et de tapis turcs XIXE-XXE siècles.

Selon la maison d’enchères, et en une semaine la séance a été établi le 22 record de ventes.

Toutes les recettes sont sur les bonnes intentions

« Cette semaine de ventes aux enchères a dépassé toutes nos attentes » à de nombreux égards, a souligné David Rockefeller. – Christie’s et notre famille poursuivaient le but commun d’aider les métiers à plus de 500 millions $pour 12 philanthropiques des entreprises, dont de très пеклись nos parents. Ces fonds fourniront très nécessaire un soutien important des fonds chargé de la recherche, de l’enseignement supérieur, le patronage de l’art, de politique étrangère, de la conservation des zones côtières et des exploitations agricoles ».

Vente aux enchères en ligne a commencé le 1er mai. Résultats récapitulait en trois étapes – 9,10 et 11 mai.

David Rockefeller (1915-2017) – le petit-fils de John d. Rockefeller (1839-1937), créateur de la compagnie pétrolière de la Standard Oil et l’un des premiers aux états-UNIS en dollars des milliardaires. Après l’université d’Harvard, David Rockefeller environ 35 ans, il a travaillé dans la banque Chase Manhattan Bank, qui en 2000 a fait équipe avec J. P. Morgan. Il a dirigé la Rockefeller university et le conseil d’administration du Musée d’art moderne de New York, a été président de l’influente organisation non gouvernementale, le Conseil des affaires internationales. Son épouse Peggy Mcgrath Rockefeller (1915-1996) traitait de la conservation de la nature, a dirigé le Fonds américains de terres agricoles et a été parmi les fondateurs de la Fondation de la conservation de la diversité biologique sur la côte du Maine.

De Rockefeller avait six enfants, 10 petits-enfants et même arrière-petits-enfants.

En 2016, le magazine américain Forbes a publié un classement des familles les plus riches des états-UNIS. Рокфеллеры en elle occupa la 23e place, leur fortune était estimé à 11 milliards de dollars