Tradition de la Chandeleur: la préparation des crêpes à l’Ecole d’Hôtellerie de Liège

En ce 2 février, c’est la tradition de la Chandeleur. L’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme de la Ville de Liège n’y échappe pas. Nous avons passé la matinée de ce vendredi avec les élèves dans les cuisines.

Préparation de l’appareil à crêpes

Pour respecter la tradition, les élèves ont préparé des crêpes en dessert. Céline Michel, élève de 6eme année professionnelle énumère les ingrédients: « 600 grammes de farine, un litre de lait, 6 oeufs, 50 grammes de beurre noisette et une pincée de sel ».

Pour les puristes, on ne parle pas de pâte à crêpes mais d’appareil à crêpes. Didier Bolle France, professeur de cuisine, précise: « La nuance, c’est qu’un appareil à crêpes est un liquide tandis que la pâte est quelque chose de solide. Donc, en cuisine, on parlera toujours d’appareil quand on fait un mélange de plusieurs ingrédients et que le résultat en sera liquide. Tandis que la pâte sera quelque chose de solide, style pâte à tarte, pâte brisée, pâte feuilletée ».

Utiliser une bonne poêle

Pour que le résultat soit parfait, il faut utiliser une bonne poêle. « Si vous voulez avoir une crêpe qui soit moelleuse et croustillante, il faut avoir une poêle à crêpes. Il y a deux types de poêle, soit métallique, soit en Tefal. Celle en Tefal a un avantage, c’est qu’elle ne colle jamais mais elle a un désavantage, c’est qu’elle n’a pas la partie croustillante. Donc, les meilleures poêles à crêpes, ce qu’on dit toujours, ce sont les métalliques », explique Didier Bolle France.

La crêpe sera flambée

« Pour flamber une crêpe, il faut des zestes d’orange et des quartiers d’orange. On fera aussi bien entendu du jus d’orange et on flambera au Grand Marnier. Nous, en cuisine, nous sommes responsables de faire la garniture, la crêpe sera flambée et faite avec toutes les décorations en salle », explique Didier Bolle France.

Belle expérience pour Céline

Pour Céline Michel, la matinée a été concluante: « Ça a été. Il faut juste faire attention à la quantité qu’on met dans la poêle parce que les poêles sont fort courtes et il ne faut pas que la crêpe déborde et pour ne pas que les crêpes soient trop épaisses. Il faut faire attention aussi à la quantité du beurre qu’on met dans la poêle pour faire glisser les crêpes pendant la cuisson ».