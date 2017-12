Транскавказская l’autoroute sera fermée encore au moins une journée

VLADIKAVKAZ, le 24 décembre. /TASS/. Транскавказская du tronc, qui est la seule route reliant l’Ossétie du Sud et de la fédération de RUSSIE, sera fermée encore au moins une journée, il est rapporté dimanche sur le site de la GU MES Ossétie du Nord.

« En raison de la chute de neige de la hauteur de neige sur les pentes adjacentes à Транскамуest de plus d’un mètre, ce qui a provoqué le rassemblement des avalanches. Le déblaiement de la chaussée est en cours, mais en raison des intempéries, les bombardements лавинных des foyers n’est pas possible. À cet égard, il est prévu que la route est encore moins la nuit sera fermée », – dit dans le message.

Précise que sur un point de passage dans le quartier de la localité Бурон se trouvent les 38 unités. Là aussi déployé un point de chauffage.

Selon les autorités, les Militaires de la Géorgie, et la route qui relie Vladikavkaz et à Tbilissi, à 15:00 accumulé 243 voiture – 188 большегрузов, 52 voitures de tourisme et de trois autobus. Le passage s’attendent à 365 personnes.

Les forces de MES déployé deux éléments de chauffage, la préparation d’un troisième. Dans le quartier de point de contrôle, personnel des services d’immigration, attirés pour plus d’équipages de l’ambulance, sont équipées d’un cabinet médical et de bains de la mère et de l’enfant, sont installés des toilettes à compostage. En bordure de route le café va livrer des repas à des prix imbattables.

Dans les montagnes du Caucase du Nord dans la région de la frontière de la fédération de RUSSIE de l’Ossétie du Sud et la Géorgie samedi vent violent s’est levé et a commencé à neiger. À cause de l’endommagement des réseaux cessé de l’électricité de l’Ossétie du Sud, fermé par une voie Militaire Géorgienne et Транскавказская magistral.