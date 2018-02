Transparent ou translucide, le bourgmestre de Liège ?

Ce lundi, au conseil communal de Liège, le groupe Transparency International a une nouvelle fois sollicité, par le biais d’une interpellation citoyenne, la publication d’informations sur les « cabinettards » municipaux: qui ils sont, quelle est la date de leur prise de charge, quels sont leurs titres et leurs diplômes, selon quelles modalités ils ont été choisis, mais également quels ont été leurs précédents employeurs, et quelles sont leurs rémunérations. Le groupe Transparency se base sur un avis de la commission d’accès aux documents administratifs, selon laquelle ces fonctionnaires de l’entourage proche des échevins sont assimilables à des élus, et que, donc, la publicité à leur égard est la sauvegarde du peuple.

Jusqu’ici, la ville a refusé d’accéder à cette requête, au nom du droit de ses agents à la confidentialité de certaines données personnelles. Elle a donc consulté la commission de protection de la vie privée. La réponse, reçue très récemment, n’est pas des plus limpides, mais elle ouvre effectivement la divulgation de plusieurs types de renseignements.

Le bourgmestre Demeyer a donc annoncé que l’administration communale, à l’exception des parcours professionnels et des salaires, s’apprète à publier les éléments demandés. Ce qui n’a pa paru satisfaire le groupe Transparency.