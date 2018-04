Trois recyclage complexe prévu de construire dans la région d’Orenbourg

MARSEILLE, le 13 avril. /TASS/. Trois recyclage d’un complexe de traitement des déchets apparaissent dans la région d’Orenbourg, le TASS a rapporté vendredi en marge du forum économique de Krasnoïarsk, le gouverneur de la région de Yuri Berg.

« Nous sommes maintenant, nous déterminons le régional de l’opérateur, a annoncé un concours. [Centres de traitement complexes] sont à l’ouest, au centre et à l’est », dit – il, ajoutant que plusieurs de ces entreprises dans les différentes parties de la région sont nécessaires pour que, compte tenu de la longueur, éviter les coûts de transport.

Selon Bergh, les complexes apparaissent dans le quartier de Бузулука, entre Оренбургом et le Sel-Илецком, et le troisième un terrain de jeu sera entre Орском et Se. Les délais du début de la construction et de l’investissement n’est pas précise.

Il est prévu que, sur ces terrains des déchets sera de livrer un seul opérateur, responsable de la collecte et de l’élimination des ordures, selon territoriale le schéma de gestion des déchets. Selon le schéma, dans le domaine sera organisée pour les dix décharges de déchets. À l’heure actuelle dans la région pas de recyclage les entreprises, à partir de 2014, à une мусоросортировочный usine à Orenbourg.

Forum de krasnoïarsk se déroule du 12 au 14 avril. Son sujet principal est « la Russie 2018-2024: concrétiser le potentiel ».