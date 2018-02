Trump a déclaré qu’on ne peut plus permettre le tir dans les écoles de l’Amérique

WASHINGTON, 26 février. /TASS/. Le président AMÉRICAIN Donald Trump a déclaré dimanche à diner à la maison Blanche, une réception en l’honneur des gouverneurs d’état, qu’on ne peut plus permettre le tir dans les écoles de l’Amérique.

Le Tir À L’Amérique



« Chez nous avec vous auront lieu demain, une réunion importante. Nous allons parler de Паркленде et sur ce terrible accident la semaine dernière. Je pense que cette question, nous allons discuter de la première, parce que nous devons mettre fin à ce qui se passe dans notre pays », a – t-il déclaré dans une brève allocution. Ses déclarations de presse diffusé le pool de la maison Blanche.

Trump, qui, dans le cadre de la campagne électorale défendait le droit des américains sur le stockage d’armes et déclaré publiquement que le gouvernement « ne doit pas dicter quels types d’armes peuvent posséder des honnêtes gens », a été frappé par une vague de critiques après le massacre commis le 14 février à l’école « Marjorie Стоунмэн Douglas » dans Паркленде (Floride). L’un des anciens élèves de cette école de 19 ans, Nicolas Cruz a ouvert le feu, qui a tué 17 personnes, 14 blessés.

Pratiquement toute la semaine écoulée à travers le pays n’a pas cessé de plusieurs rassemblements et des marches de protestations, notamment de la maison Blanche et le Congrès des états-UNIS, pour réclamer de durcir les règles de la vente, de fournir une protection plus efficace des écoles. Trump a tenu des réunions avec des groupes d’élèves, les autorités des états et des districts. Maintenant, il veut discuter de cette question avec les gouverneurs.

Chaque fois lors de ces réunions, il exprime la conviction que le plus efficace d’aborder le problème, armer les enseignants. Mais pas tous de suite, mais seulement « certains ayant bénéficié d’une formation appropriée, bien versé dans les armes », a indiqué Trump jeudi, ajoutant que, sous cette catégorie peuvent tomber de 10% à 40% des enseignants. Auparavant, il Twitter a expliqué son idée: « Si le potentiel de tireur était un psychopathe va savoir que l’école est un grand nombre d’enseignants [et d’autres personnes], est bien de posséder des armes, qui vous ouvriront le feu, il ne tombe sur cette école ».

En outre, Trump a donné de comprendre, pour soutenir l’augmentation de l’âge de seuil lors de la vente de fusils jusqu’à 21 ans. Aux termes de la loi fédérale, les américains peuvent acheter длинноствольное les armes à l’âge de 18 ans, pistolets et revolvers – 21 ans.