Trump a déploré le manque d’étoiles dans le cinéma américain

WASHINGTON, le 6 mars. /TASS/. Le président AMÉRICAIN Donald Trump estime que le cinéma américain n’y a plus d’étoiles. L’entrée correspondante il a fait mardi son Twitter.

Le leader américain a souligné que la note est tenue le dimanche 90 de la cérémonie de remise des Oscars du cinéma « a été la plus faible dans l’histoire ». « Le problème est que nous n’avons plus d’étoiles – à l’exception de votre président (je plaisante, bien sûr) », écrit le Trump.

Lundi le magazine Variety citant les résultats préliminaires de l’étude du service Nielsen a déclaré que le nombre de téléspectateurs aux états-UNIS, regardaient la cérémonie, a diminué de 16% par rapport à l’année 2017. Alors, sa diffusion a attiré de télévision 32,9 millions de personnes, la cote était de 22,4 paragraphe, qui est devenu le plus faible depuis 2008. Cette année, le classement de trois heures de la diffusion de la société de télévision ABC de théâtre « Dolby » à Los Angeles était de 18,9 points.

À la 90-ème cérémonie de remise du prix « Oscar » le premier prix a reçu l’un des favoris pour se terminer оскаровского de la saison, de l’image de la « Forme de l’eau » (The Shape of Water) réalisé par Guillermo del Toro. Dans les principaux acteur catégories de la victoire remportée américain Francis Макдорманд pour son rôle dans le film « les Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri » (Three panneaux-réclame Outside Ebbing, Missouri) de Martin Макдоны et le britannique Gary Oldman, qui a joué de Winston Churchill dans le film de Joe Wright « Sombres temps » (the Darkest Hour).

Russe de la peinture « Aversion » d’Andreï Zviaguintsev dans la lutte pour la récompense dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère » a cédé la place à chilienne bande « une femme Fantastique » (Una mujer fantastica).