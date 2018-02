Trump a exprimé ses condoléances à l’égard de la gens en Caroline du Sud

WASHINGTON, le 4 février. /TASS/. Le président AMÉRICAIN Donald Trump dimanche a exprimé ses condoléances les pertes en vies humaines à la suite de la collision de passagers de trains de fret de la composition en Caroline du Sud.

My thoughts and prayers are with all of the victims involved in this mornings train collision in South Carolina. Thank you to our incredible First Responders for the work they’ve done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) le 4 février 2018,

« Les pensées et mes prières j’ai avec les victimes de ce matin de la collision de trains en Caroline du Sud. Merci à nos merveilleux des services d’urgence, pour le travail qu’ils ont fait », a écrit le leader américain dans son Twitter.

Selon des données récentes, à la suite d’un accident a fait deux morts, 116 ont été hospitalisés.

Le train de passagers d’Amtrak, en route sur la route de New-York – Miami, en collision avec le camion de la composition de la compagnie CSX près de la ville de Casey (Caroline du Sud) le dimanche environ 02:35 heure locale (10:35 gmt). Comme dit dans le message d’Amtrak, à la suite de plusieurs wagons hors des rails. Dans le train se trouvaient 139 passagers et huit membres ğmatériel moteurğ de la brigade.

La collision s’est produite près du fret ferroviaire. Sur les lieux de travail des spécialistes de l’office National de la sécurité des transports des états-UNIS.