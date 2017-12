Trump a souhaité les américains et le monde un joyeux Noël et une Nouvelle année

WASHINGTON, le 25 décembre. /TASS/. Le président AMÉRICAIN Donald Trump lundi, a souhaité aux américains et à tous les habitants de la planète un joyeux Noël et une Nouvelle année.

Dans son видеопоздравлении, postée sur Twitter, le chef de la maison Blanche a déclaré: « Mes chers compatriotes, Меланья et moi voulons souhaiter en Amérique et dans le monde un joyeux Noël et une Nouvelle année ».

« Nous prions pour la paix sur la planète », a – t-il ajouté.

MERRY CHRISTMAS!! pic.twitter.com/xa2qxcisVV

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) le 25 Décembre 2017

Trump avec sa femme Меланьей et leurs 11 ans, le fils de Бэрроном passent de 11 jours de noël et les vacances du nouvel an à la succession de « Mar-a-Lago » à Palm Beach (Floride).

Dimanche, le président et la première dame des états-UNIS ont participé dans le spécial de noël de la manifestation, au cours de laquelle nous avons parlé avec des enfants américains, звонившими dans le commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) pour trouver l’emplacement de Santa Claus, развозящего sur son traîneau de cadeaux.

Voir aussi

Trump a déclaré qu’repoussé les attaques de Noël partisans de la rectitude politique

Comme Trump « sauvé » de Noël

Trump a aidé les enfants à pister le voyage du père Noël