Trump accuse son ex-conseiller Steve Bannon d’avoir « perdu la raison »

NICHOLAS KAMM / AFP

Mercredi, Donald Trump a assuré que Steve Bannon son ancien conseiller avait « perdu la raison ».

Le président américain Donald Trump a accusé mercredi son ancien conseiller Steve Bannon d’avoir « perdu la raison », dans un cinglant communiqué qui marque une rupture entre le président américain et celui qui était souvent considéré comme le stratège de la victoire électorale de 2016.

« Steve Bannon n’a rien a voir avec moi ou mon mandat présidentiel. Quand il a été viré, il n’a pas perdu que son travail, il a aussi perdu la raison », a assuré le Président des États-Unis.

La « trahison » du fils de Donald Trump

Contempteur virulent de « l’establishment » et des « élites », le patron du très droitier site Breitbart News, a passé un peu plus de six mois à la Maison-Blanche, avant d’être remercié après les incidents de Charlottesville.



Dans un livre à paraître la semaine prochaine, Steve Bannon affirme notamment que le fils du président, Donald Trump Jr., a commis une « trahison » en rencontrant une avocate russe qui offrait des informations compromettantes sur Hillary Clinton avant l’élection présidentielle.