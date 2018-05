Trump affirme que le sommet avec Kim Jong-un ne se tiendra pas à la frontière intercoréenne

Donald Trump, le 10 novembre 2016 –

Yuri Gripas – AFP

Donald Trump a dit ce mercredi que la date et le lieu de la sa rencontre avec Kim Jong-un seraient annoncés d’ici trois jours. Le président des Etats-Unis indique en revanche que le sommet ne se tiendra pas à la frontière séparant les deux belligérants.

Bien conscient que son rendez-vous avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un est très attendu, le président des Etats-Unis n’en finit plus d’entretenir le suspense autour de celui-ci. Ce mercredi, il a annoncé que la date et lieu du sommet seraient annoncés « dans les trois jours ». Il a assuré en revanche qu’il ne serait pas organisé à la frontière intercoréenne, longtemps évoquée comme cadre possible pour cette rencontre historique.

L’autre lieu possible évoqué par le passé par Donald Trump est Singapour. Une option corroborée par le quotidien sud-coréen Chosun Ilbo qui, citant des sources diplomatiques, assure que la rencontre devrait avoir lieu mi-juin à Singapour.