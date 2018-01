Trump dément avoir acheté le silence d’une actrice pornographique

Donald Trump à la Maison Blanche le 10 janvier 2018 –

Jim Watson-AFP

Le Wall Street Journal a assuré qu’un avocat de Donald Trump avait versé 130.000 dollars à Stephanie Clifford, ex-actrice pornographique, en 2016, afin qu’elle taise des relations sexuelles avec celui qui est depuis devenu le président des Etats-Unis. Dans un communiqué ce vendredi, la Maison blanche a démenti l’existence d’une liaison de cette nature.

Un avocat de Donald Trump a versé en 2016 130.000 dollars à une ex-actrice de films pornographiques afin qu’elle taise une relation sexuelle avec le magnat de l’immobilier en 2006, selon des informations du Wall Street Journal démenties vendredi par la Maison Blanche.

En marge d’un tournoi de golf en 2006

La transaction, entre l’avocat Michael Cohen et Stephanie Clifford a été négociée un mois avant l’élection présidentielle remportée par Donald Trump, précise le quotidien américain spécialisé dans l’actualité économique et financière. Stephanie Clifford, connue sous le nom de Stormy Daniels dans l’industrie pornographique, a relaté en privé avoir eu des rapports sexuels avec Donald Trump en juillet 2006, en marge d’un tournoi huppé de golf près du lac Tahoe, une région touristique à cheval entre la Californie et le Nevada.



A l’époque, DonaldTrump était déjà marié avec son épouse actuelle, Melania. Dans un communiqué, la Maison Blanche a catégoriquement démenti toute rencontre à caractère sexuel entre Donald Trump et Stormy Daniels. « Il s’agit de vieilles infos recyclées, qui ont été publiées et démenties avec véhémence avant l’élection », a assuré un responsable de la présidence.