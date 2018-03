Donald Trump a une nouvelle fois fustigé jeudi le commerce international qui décime, selon lui, les industriels américains du secteur de l’aluminium et de l’acier au moment où des responsables américains doivent rencontrer un important conseiller économique du président chinois.

« Nos industries d’acier et d’aluminium (et bien d’autres) sont décimées par des décennies de commerce inéquitable et une mauvaise politique avec les pays à travers le monde », a tweeté jeudi le président américain.

Donald Trump a jusqu’au 11 avril pour le secteur de l’acier et jusqu’au 19 avril pour l’aluminium pour se prononcer sur d’éventuelles sanctions imposées aux importateurs étrangers. Mais sa décision pourrait être dévoilée dès jeudi, selon la presse américaine qui cite des sources proches de l’administration.

« Nous ne devons plus laisser notre pays, nos entreprises et nos travailleurs être victimes » du commerce, a ajouté le président américain appelant de nouveau à « un commerce libre et équitable ».