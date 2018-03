Donald Trump a de nouveau vendredi menacé d’imposer des « taxes réciproques » sur les importations de certains produits aux Etats-Unis, montant encore d’un cran dans les menaces de guerre commerciale.

Imposer la même chose qu’ils nous imposent

« Quand un pays taxe nos produits disons à 50% et que nous taxons à ZERO le même produit qui entre dans notre pays ce n’est pas équitable ni intelligent », a affirmé le président américain dans un tweet. « Nous allons bientôt imposer des TAXES RECIPROQUES pour que nous puissions imposer la même chose qu’ils nous imposent. Avec un déficit commercial de 800 milliards de dollars, nous n’avons pas le choix », a-t-il affirmé.

Ces nouvelles déclarations surviennent au lendemain de son annonce de la prochaine imposition de taxes de 25% sur les importations d’acier et de 10% sur celles d’aluminium aux Etats-Unis qui ont déclenché des menaces de riposte commerciale de la part des principaux partenaires des Etats-Unis.

Donald Trump avait déjà fait des déclarations similaires à la mi-février. Il avait alors souligné que les Etats-Unis « perdent des sommes importantes avec la Chine, le Japon et la Corée du Sud ». Les déclarations du président américain jeudi sur l’acier et l’aluminium ont provoqué une forte baisse de Wall Street et des marchés boursiers mondiaux qui craignent l’impact d’une guerre commerciale sur la croissance économique mondiale et la santé financière des entreprises exportatrices.

Check Point: l’UE en froid avec le marché américain ?